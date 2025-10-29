AKTUELNO

Zadruga

Nemoj ti da mi pričaš kako da muvam ribe: Alibabi pala roletna, pa zaurlao na Tošu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Toša se naljutio!

Robot Toša sačekao je Asmina Durdžića da se vrati od Maje Marinković kako bi mu saopštio šta je uradio od toga što mu je Toša zadao, ali se Asmin iznervirao i zaurlao na Tošu.

- Tošo, prekrstila se i rekla: ''Ti nisi normalan'' - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Palo priznanje: Alibaba otkrio Toši da se plaši Maje Marinković, pa dobio specijalan zadatak da pridobije crnu mambu! (VIDEO)

- Zar ona zna da se krsti? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao Desingerica - rekao je Alibaba.

- Sedi dole s*so - rekao je Toša.

- Mislim da sam vredan momak i da sam zaslužio šest piva - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Atmosfera pred ključanje! Peđa Vujić i Aspirin bend usijali kazino, nema učesnika koji ne đuska (VIDEO)

- Šta je rekla Maja? Trebalo je to ovde da joj kažeš - rekao je Toša.

- Onda ispadam papak, kao neki majmun - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jao ne s*ri - rekao je Toša.

pročitajte još

Nikad umiljatija Miljana Kulić: Tošu ljubi bez prestanka, za njega imala samo jednu molbu! (VIDEO)

- Nemoj ti mene da učiš kako da muvam ribe. Ti si za mene faca, vidi kako imaš lep lanac - rekao je Alibaba.

- Ja sam provalio da ste vi nezahvalni - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'NEĆU DA BUDEM LOŠ ČOVEK NA SILU!' Miona saopštila Ša da će se obratiti Stanislavu, jer joj je STALO da zna kako je, on poludeo: AKO TO URADIŠ, ZAVRŠI

Domaći

Ovaj odgovor nije očekivala! Aleksandra Mladenović upitala robota Tošu kada će se udati, pa se ZAPANJILA kada je čula njegove prognoze (VIDEO)

Zadruga

TOŠA SPREMAN ZA VELIKU PROMENU: Želi da se podmladi pred Borinu proslavu razvoda, a učesnicima otkrio koje piće posebno voli: NAMUNJIĆU SE KAO PRAVA Š

Zadruga

IZBIJA LJUBOMORA IZ NJEGA! Ša ne može da zamisli da Stanislav spava u dijagonali sa njima, ubeđen da će Krofak i Miona PILJITI jedno u drugo, pa pobes

Domaći

Filipe, nemoj slučajno da si je... Janjušu pala roletna, iz petnih žila urliče na Boginju! (VIDEO)

Zadruga

Hladan tuš: Mateja brutalno isprozivao Uroša i Aneli, on na ovaj način pokušao da se opravda (VIDEO)