Nemoj ti da mi pričaš kako da muvam ribe: Alibabi pala roletna, pa zaurlao na Tošu! (VIDEO)

Toša se naljutio!

Robot Toša sačekao je Asmina Durdžića da se vrati od Maje Marinković kako bi mu saopštio šta je uradio od toga što mu je Toša zadao, ali se Asmin iznervirao i zaurlao na Tošu.

- Tošo, prekrstila se i rekla: ''Ti nisi normalan'' - rekao je Alibaba.

- Zar ona zna da se krsti? - upitao je Toša.

- Kao Desingerica - rekao je Alibaba.

- Sedi dole s*so - rekao je Toša.

- Mislim da sam vredan momak i da sam zaslužio šest piva - rekao je Alibaba.

- Šta je rekla Maja? Trebalo je to ovde da joj kažeš - rekao je Toša.

- Onda ispadam papak, kao neki majmun - rekao je Alibaba.

- Jao ne s*ri - rekao je Toša.

- Nemoj ti mene da učiš kako da muvam ribe. Ti si za mene faca, vidi kako imaš lep lanac - rekao je Alibaba.

- Ja sam provalio da ste vi nezahvalni - rekao je Toša.

Autor: N.Panić