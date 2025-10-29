Pala od smeha! Kačavenda prepričala Janjušu razgovor s Mikijem, pa se zacerekala (VIDEO)

Hit!

Milena Kačavenda sedela je sa Janjušem, pa mu je tom prilikom prepričala razgovor sa Mikijem Dudićem.

- Jao Miki Dudić, dva dana me promatra i celo veče. Vidi me sada i kaže: "Dva dana te promatram i ne znam kako da ti priđem. Neko mi je rekao da ulaziš, ali budi okej s njom, da ti ne je*e mamu, a da ti ja ne je*em mamu", kaže da mu je to brat rekao. Pritom, Zlata mene zna, ali to nije bitno. Poenta priče je da zna mog brata - rekla je Kačavenda.

- Vi bi bili top par - rekao je Janjuš.

- Nije mu dobro. Kaže: "Razmišljam danima ko mi je rekao"... - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić