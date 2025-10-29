Što si se naježila? Sve gori između Đukića i Maje, ovo nisu mogli da sakriju od kamera! (VIDEO)

Uroš ih žestoko raskrinkao!

Filip Đukić svratio je do pušionice u kojoj je sedela Maja Marinković sa Filipom Đukićem i tom prilikom ona je istakla da nikada ne bi mogla da bude s njim zato što ne bira, a Uroš Stanić razotkrio ih je do srži.

- Pijan kao letva, još jedno da popije on bi Uroša opalio da ti ja kažem - rekla je Maja.

- Maju bi opalio - rekao je Uroš.

- Vi bi bili znaš kakav par - rekla je Zorica.

- Ma kakvi, on je meni drugar. Ja nikad ne bih mogla da budem s njim jer je svaštoj*b - rekla je Maja.

- Vidi što mu se d*gao - rekao je Uroš.

- Dođi da te zagrlim, ti si moj drug - rekla je Maja.

- U al te ljubi po vratu, što si se naježila Majo? - upitao je Uroš.

- Ne lupaj - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić