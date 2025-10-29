AKTUELNO

Zadruga

Što si se naježila? Sve gori između Đukića i Maje, ovo nisu mogli da sakriju od kamera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš ih žestoko raskrinkao!

Filip Đukić svratio je do pušionice u kojoj je sedela Maja Marinković sa Filipom Đukićem i tom prilikom ona je istakla da nikada ne bi mogla da bude s njim zato što ne bira, a Uroš Stanić razotkrio ih je do srži.

pročitajte još

Kao pravi Lolek i Bolek! Mina i Terza se zavukli ispod jorgana, sve vreme crvkuću i cerekaju se (VIDEO)

- Pijan kao letva, još jedno da popije on bi Uroša opalio da ti ja kažem - rekla je Maja.

- Maju bi opalio - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi bi bili znaš kakav par - rekla je Zorica.

- Ma kakvi, on je meni drugar. Ja nikad ne bih mogla da budem s njim jer je svaštoj*b - rekla je Maja.

pročitajte još

Ludo i veselo do samog kraja: Đukić i Bora neumorni, Sale Lux i lepše polovine ih prate u stopu! (VIDEO)

- Vidi što mu se d*gao - rekao je Uroš.

- Dođi da te zagrlim, ti si moj drug - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- U al te ljubi po vratu, što si se naježila Majo? - upitao je Uroš.

pročitajte još

Obezbeđenje ga prati u stopu! Alibaba se približio Luki i Aneli, Miljana ga sklanja od sukoba (VIDEO)

- Ne lupaj - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona je strejt, sve glumi: Pablo u potpunosti raskrinkao Anđelu i Bojanu, otkrio da nisu zaljubljene, već igraju rijaliti! (VIDEO)

Zadruga

OBORIO SVE SA NOGU: Novi spot Filipa Đukića ODUŠEVIO učesnike! (VIDEO)

Politika

Piper raskrinkao namere opozice: Cilj im je da isprovociraju nasilje - još ako bi bilo krvi, to je idealno

Domaći

Nisu mogli da sakriju oduševljenje: Bela kuća nikad glamuroznija, sve pršti od luksuza

Zadruga

Sladi se Miličinoj nesreći: Bebica zasevao poput groma na Sofiju, smatra da će Terza biti nula od oca! (VIDEO)

Domaći

Asmin odvukao Đukića od Maje Vanji Prodanović, pa pecnuo: Ovo ti je prava adresa! (VIDEO)