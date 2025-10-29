Tajni razgovori! Dača poveo Alibabu u šetnju, preneo mu sve što se priča o njemu i Maji (VIDEO)

Sve mu preneo!

Dača Virijević poveo je Asmina Durdžića Alibabu u jedan krug šetnje, kako bi mu prepričao šta je sve saznao.

- Pričam ja nešto, kaže meni Vanja da ona misli da se Maji mnogo sviđa Luka - rekao je Dača.

- Ma jok - rekao je Asmin.

- Kaže da to tvrdi i da vidi i da postoje neke situacije gde je to videla. Pa kaže da ne zna da li Aneli pravi ljubomornom. Ona je prišla Anđelu, nešto mu je rekla kako je Anđelo jedini momak koji je top, kako ovi svi drugi mogu da podlegnu, misleći na tebe, kao da nisu karakteri. Ja je pitam: "Hoćeš još viskija", ona je rekla: "Naravno da hoću" - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić