MAJSTOR SVOG ZANATA: Peđa Vujić oduševio učesnike Elite svojim raskošnim glasom! Ovakav provod se ne dešava svaki dan!

Ostavio sve bez daha, kako stasom, stako i glasom!

Svaki utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod i uživanje učesnika. Za dobru atmosferu tokom protekle žurke, bio je zadužen pevač Peđa Vujić, koji je svojim raskošnim glasom oduševio učesnike i postarao se da svaki trenutak bude poseban, a energija na najvišem mogućem nivou.

Pored njega, za dobru atmosferu bili su zaduženi i ''Aspirin bend'', kao i Dj Neba.

Ono što je sasvim sigurno je da su takmičarima sve muzičke želje ispunjene, što je dovoljan znak da je Peđa majstor svog zanata i s pravom jedan od najtraženijih na našoj muzičkoj sceni.

Autor: S.Z.