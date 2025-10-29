MAJSTOR SVOG ZANATA: Peđa Vujić oduševio učesnike Elite svojim raskošnim glasom! Ovakav provod se ne dešava svaki dan!

Ostavio sve bez daha, kako stasom, stako i glasom!
Svaki utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod i uživanje učesnika. Za dobru atmosferu tokom protekle žurke, bio je zadužen pevač Peđa Vujić, koji je svojim raskošnim glasom oduševio učesnike i postarao se da svaki trenutak bude poseban, a energija na najvišem mogućem nivou.
Pored njega, za dobru atmosferu bili su zaduženi i ''Aspirin bend'', kao i Dj Neba.
Ono što je sasvim sigurno je da su takmičarima sve muzičke želje ispunjene, što je dovoljan znak da je Peđa majstor svog zanata i s pravom jedan od najtraženijih na našoj muzičkoj sceni.
Autor: S.Z.