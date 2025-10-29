DA SAM TRUDNA, RODILA BIH TVOJE DETE: Sara uverena da je Luks čovek njenog života, ubeđena da se promenio zbog nje: STALO TI JE DO MENE, TO SVI KAŽU! (VIDEO)

Uverena da je Luks onaj pravi!

Sale Luks rešio je da spusti loptu sa Sarom Stojanović nakon duže rasprave, te mu je ona rekla da bi rodila njegovo dete.

- Budalo jedna, znaš li koliko sam se ja u tebe zaljubila? Da sam trudna, rodila bih tvoje dete - kazala je Sara,

- Saro, ja sam ti reko da ti nije potrebna veza sa mnom - kazao je Luks.

- Ne, nije istina. Ti si se zbog mene promenio. Stalo ti je do mene, to svi kažu - kazala je Sara.

- Ja ne plačem, ti plačeš. Da li ćemo da se pomirimo, šta misliš? - upitao je Luks.

- Naravno da ćemo da se pomirimo - rekla je Sara.

- Saro, zgadila si mi se za sva vremena. U sekundi si mi se zgadila. Volim te, budalo ložim te - Luks.

Autor: S.Z.