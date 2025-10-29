Uverena da je Luks onaj pravi!
Sale Luks rešio je da spusti loptu sa Sarom Stojanović nakon duže rasprave, te mu je ona rekla da bi rodila njegovo dete.
- Budalo jedna, znaš li koliko sam se ja u tebe zaljubila? Da sam trudna, rodila bih tvoje dete - kazala je Sara,
- Saro, ja sam ti reko da ti nije potrebna veza sa mnom - kazao je Luks.
- Ne, nije istina. Ti si se zbog mene promenio. Stalo ti je do mene, to svi kažu - kazala je Sara.
- Ja ne plačem, ti plačeš. Da li ćemo da se pomirimo, šta misliš? - upitao je Luks.
- Naravno da ćemo da se pomirimo - rekla je Sara.
- Saro, zgadila si mi se za sva vremena. U sekundi si mi se zgadila. Volim te, budalo ložim te - Luks.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.