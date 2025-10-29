AKTUELNO

Zadruga

DA SAM TRUDNA, RODILA BIH TVOJE DETE: Sara uverena da je Luks čovek njenog života, ubeđena da se promenio zbog nje: STALO TI JE DO MENE, TO SVI KAŽU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uverena da je Luks onaj pravi!

Sale Luks rešio je da spusti loptu sa Sarom Stojanović nakon duže rasprave, te mu je ona rekla da bi rodila njegovo dete.

Foto: TV Pink Printscreen

- Budalo jedna, znaš li koliko sam se ja u tebe zaljubila? Da sam trudna, rodila bih tvoje dete - kazala je Sara,

- Saro, ja sam ti reko da ti nije potrebna veza sa mnom - kazao je Luks.

- Ne, nije istina. Ti si se zbog mene promenio. Stalo ti je do mene, to svi kažu - kazala je Sara.

- Ja ne plačem, ti plačeš. Da li ćemo da se pomirimo, šta misliš? - upitao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ćemo da se pomirimo - rekla je Sara.

- Saro, zgadila si mi se za sva vremena. U sekundi si mi se zgadila. Volim te, budalo ložim te - Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

