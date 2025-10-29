Pandorina kutija se polako otvara: Dača insajder obelodanio najnovije tajne, posle ovoga ništa neće biti isto! (VIDEO)

Napravio haos!
U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Danila Daču Virijevića koji je svake srede insajder.
- Imamo informaciju da je Aneli sakrila auto od svoje sestre Site, kako ga ne bi prodala ili potrošila gorivo. Takođe imamo informaciju da su Sara Raičević i Đukić imali s*ks, ali imamo i informaciju da je Bora imao s*ks sa Sandrom Todić - rekao je Dača.
- Molim? Nije istina - smejao se Bora.
- Aleksandra je plakala celo veče, nije mogla da veruje da si je prevario samo metar od nje - rekao je Dača.
- To nije istina - rekao je Bora.
- Imamo informaciju da je Luka namerno hteo da ode u izolaciju kako Janjuš ne bi mogao da nosi hranu Aneli - rekao je Dača.
- Hvala ti Dačo puno - rekao je Bora.
Autor: N.Panić