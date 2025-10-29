AKTUELNO

Zadruga

Pandorina kutija se polako otvara: Dača insajder obelodanio najnovije tajne, posle ovoga ništa neće biti isto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napravio haos!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Danila Daču Virijevića koji je svake srede insajder.

Tajni razgovori! Dača poveo Alibabu u šetnju, preneo mu sve što se priča o njemu i Maji (VIDEO)

- Imamo informaciju da je Aneli sakrila auto od svoje sestre Site, kako ga ne bi prodala ili potrošila gorivo. Takođe imamo informaciju da su Sara Raičević i Đukić imali s*ks, ali imamo i informaciju da je Bora imao s*ks sa Sandrom Todić - rekao je Dača.

- Molim? Nije istina - smejao se Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aleksandra je plakala celo veče, nije mogla da veruje da si je prevario samo metar od nje - rekao je Dača.

- To nije istina - rekao je Bora.

Obezbeđenje ga prati u stopu! Alibaba se približio Luki i Aneli, Miljana ga sklanja od sukoba (VIDEO)

- Imamo informaciju da je Luka namerno hteo da ode u izolaciju kako Janjuš ne bi mogao da nosi hranu Aneli - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala ti Dačo puno - rekao je Bora.

NACIJA JE OVO ČEKALA DVE GODINE! Aneli i Asmin rešili da odu na DNK i na POLIGRAF, ona se sakrila ispod bademantila od Janjuša, a tek da čujete kako j

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

