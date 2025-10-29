SKANDAL: Aneli doživela nervni slom i priznala da je Luka tukao na moru, on pokušava da pronađe opravdanje na sve načine! (VIDEO)

Ipak sve priznala!

Aneli Ahmić došla je nakon ''Radio-Amnezije'' kod Luke Vujovića koji joj je žestoko zamerio što je spominjala da je on tukao na moru, a njoj je pala roletna i priznala je da je verenik ipak tukao.

- Nisi demantovala da sam te tukao - rekao je Luka.

- Ti sad pričaj - rekla je Aneli.

- Ako si rekla da sam te tukao, onda si ti najveći lažov i najgora žena - rekao je Luka.

- Udario si me - rekla je Aneli.

- Je l' si imala povredu? - upitao je Luka.

- Ne - rekla je Aneli.

- Kako sam te onda tukao? Pogledaj ti šta ti pričaš Milanu, je l' si bolesna? Kako ti nije žao? - upitao je Luka.

- Ajde žrtvo jedna. Nisi ti bio svetac napolju - rekla je Aneli.

- Nisam? Sram te bre bilo - rekao je Luka.

- Šta si uradio? Da li si me udario? - upitala je Aneli.

- Kunem ti se u Nou da nikada nisam - rekao je Luka.

- Raziđi se od mene bolje ti je jer ovo što radiš sada je strašno. Udario si me i ja sam tebe - rekla je Aneli.

- Udario sam ti šamar ili ćušku? Šamar da ti ostane masnicu ili ćušku? - upitao je Luka.

- Ćušku - rekao je Aneli.

- Strašnno šta ti prezentuješ, da smo se tukli napolju - rekao je Luka.

- Pa i jesmo se potukli. Šta je problem? - upitala je Aneli.

- Bože mi pomozi, je l' vidiš šta ti radiš? Nije problem, tvoj dečko je nasilnik i tukao te napolju - rekao je Luka.

- Šta si mi sve radio ovde? - upitala je Aneli.

- Boli me da ispadnem nasilnik, trebaš da kažeš da je to laž. Neću dozvoliti da pričaš da sam te tukao - rekao je Luka.

- Važi, nikada me nisi tukao - rekla je Aneli.

- Nisam, nikada mi se u životu u vezi nije desilo da ga neko udari - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić