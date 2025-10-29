AKTUELNO

Zadruga

Kakav blam: Sara Raičević prvo skinula Boginji dečka, a sad hoće i jastučnicu da joj uzme! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo se ne viđa svaki dan!

Nakon što su Sara Raičević i Tanja Stijelja Boginja žestoko zaratile zbog Filipa Đukića, Sara je ipak rešila da se reši bivše drugarice do kraja i od Boginje tražila svoju jastučnicu za krevet.

pročitajte još

Čula sam da žele da ga diskvalifikuju: Miljana priznala da je Alibabu od haosa sa Aneli i Lukom sklonila samo kako oni ne bi bili pobednici! (VIDEO)

- Izvini pošto ću sutra da perem posteljinu, ako možeš samo jastučnicu da mi daš - rekla je Sara Raičević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oke, može kad mi vratite moj jorgan - rekla je Boginja.

- To je moj jorgan, ja sam tvoj dala Ivanu - dodala je Sara R.

pročitajte još

Sara Stojanović će ostati trudna? Otkrila Toši šok informaciju, pa sa Saletom smislila ime za ćerku! (VIDEO)

- Ne, nije. Moj jorgan je kod vas i kad mi ga vratite, dobićete - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikakav problem, preneću Sandri - rekla je Sara R.

pročitajte još

Bukti rat: Miljana i Milan Stoičković žestoko zaratili, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Milica Dugalić u transu: Pogodila je pesma, pa skočila i zaigrala (VIDEO)

Zadruga

Potpuni hit! Učesnici poleteli za nagradom kao da sutra ne postoji, Karić se prosuo po stolu kao sveća! (VIDEO)

Zadruga

Au, kakvi fetiši: Aleksandra priznala da su ona i Milovan snimali svaki se*s, voditelj ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

Društvo

IDEALAN POKLON ZA DAN ZALJUBLJENIH! Ostavite voljenu osobu bez DAHA - poklonite joj UNIKAT na DAR, nešto što će pamtiti celog života (FOTO)

Farma

Trud se uvek isplati: Proka oduševljen Kristijanom i radovima na imanju, uputio mu pregršt pohvala (VIDEO)

Ostali sportovi

ŠOK PORAZ OLGE DANILOVIĆ! Da li je ovo moguće?! Srpkinja imala 4:0 u odlučujućem setu, pa doživela totalni SUNOVRAT!