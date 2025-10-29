Kakav blam: Sara Raičević prvo skinula Boginji dečka, a sad hoće i jastučnicu da joj uzme! (VIDEO)

Ovo se ne viđa svaki dan!
Nakon što su Sara Raičević i Tanja Stijelja Boginja žestoko zaratile zbog Filipa Đukića, Sara je ipak rešila da se reši bivše drugarice do kraja i od Boginje tražila svoju jastučnicu za krevet.
- Izvini pošto ću sutra da perem posteljinu, ako možeš samo jastučnicu da mi daš - rekla je Sara Raičević.
- Oke, može kad mi vratite moj jorgan - rekla je Boginja.
- To je moj jorgan, ja sam tvoj dala Ivanu - dodala je Sara R.
- Ne, nije. Moj jorgan je kod vas i kad mi ga vratite, dobićete - rekla je Boginja.
- Nikakav problem, preneću Sandri - rekla je Sara R.
Autor: N.Panić