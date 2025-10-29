AU, KAKVO BUĐENJE! Maja podivljala uz Desingericine hitove: Zamešala kukovima na stolu! (VIDEO)

Hit!
Veliki šef probudio je učesnike Elite 9 pesmama domaćih izvođača, među kojima su bile i pesme od Desingerice.
Maja Marinković odmah je pohitala iz kreveta kako bi zaplesala uz svog omiljenog pevača. Zauzela je poziciju na crnom stolu i zamešala kukovima sama.
Podsetimo, ona u poslednje vreme sve češće izražava svoju oduševljenost njegovim hitovima. Sinoć je izvela svoj performans sa rendanjem kačkavalja sa Markom Janjuševićem Janjušem, Filipom Đukićem, Borom Santanom i Borislavom Terzićem Tezom koji je zapalio Šimanovce.
Autor: A.Anđić