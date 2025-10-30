AKTUELNO

Zadruga

IŠLI BI ZAJEDNO NA RAJSKO OSTRVO: Aneli i Janjuš priznali da ipak ne mogu jedno bez drugog (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Zašto ne pristaneš na DNK?

- Pristala sam, dogovorili smo se - rekla je Aneli.

- Moram da kažem biću grub, ona kada konzumirala alkohol ona se ne seća mnogih stvari. Ja sam znao neke stvari i čuo sam muški glas kada smo se čuli, a onda sam nakon toga rešio da je napijem da vidim da li se seća. Ona je mene možda prevarila a ne seća se toga - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njemu je cilj da LUka i ja raskinemo - rekla je Aneli.

- Ja više volim da Aneli ima jednog muškarca pet godina,a ne da ih menja, Luka nije pravi muškarac - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je pitanje za Janjuša i Aneli:

- Da li biste smeli na Rajsko, stras između vas gori?

- Smem da idem - rekao je Janjuš.

- Ja ako treba da idem ići ću, ali mi nećemo komunicirati - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

