POKUŠAO DA SE OPERE: Anđelo sasuo Luki sve u lice, zamerio mu što je majku nazvao MONSRUMOM, pa pokušao da mu otvori oči (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Anđela Rankovića:

- Anđelo moćeš li da objasniš Luki kako se voli i poštuje majka?

- Meni to nije normalno, meni je to neverovatno, ja sam njemu pokušavao to da objasnim. Koliko god da je besan ne može majku da uporedi i nazove monstrumom. Ja smatram da je tvoja majka doživela ogromno poniženje kada si rekao to i kada je nazivaš tako. Branio si Situ, Gorficu koje si video dva tri puta u životu, a ne majku koja ti je podarila sve. Ne mislim da je on loš momalk, ali je samoživ čim je sprema da se odrekne tih ljudi, On je uporedio sebe i Neria, a njemu tata da maserati, a njegov otac je izdžavao njega i njegovu porodicu, čak i dok je bio u zatvoru- rekao je Anđelo.

- MOja majka zna da ja nju volim. Ja sam tada zacrtao u glavi da ona to nije rekla,pa sam rekao ako je to uradila da je monstum. Ona je meni dala reč da se neće oglašavati isto i otac koji je rekao da neće da se oglšavati, ali da neće komentarisati sve, a desilo se to - relkao ej Luka.

Autor: N.B.