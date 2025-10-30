Kakav sedmi, o čemu se ovde radi? Sara dobila amneziju na broj svojih partnera, ubeđena da je ljubav između nje i Luksa OGROMNA (VIDEO)

Šok!

Sara Stojanović porazgovarala je sa Tanjom Stijeljom Boginjom na ivici suza o svom, sada već, bivšem dečku, Saletu Luksu.

- Što me napadate, nisam videla ni tebe ni nikoga!? Poludela sam, teško mi je! Ja sam Milana pogrešno razumela. Nisam ga ponizila uopšte. Ja njega nisam ponizila, nisam razumela - rekla je Sara.

- Ona ti se nije smejala. Je l' ti znaš da se ovde spletkari ili ne? Jedina sam ti rekla da sma za vezu jer se vidi da si srećna - rekla je Boginja.

- Svi su se oduševili. Ja sam srećna. Opet katastrofa pitanje... Nije me ponizio uopšte - rekla je Sara.

- Sad će da ispadne da te je*ao i šutnuo. Teše te gori od tebe i napadaju gori od tebe - rekla je Boginja.

- Ja mislim da ćete se vi pomirti - rekla je Anastasija.

- Kakav haos ćeš ti da mu praviš? On to ne voli - rekla je Boginja.

- Koji sedmi, o čemu se radi ovde? - pitala je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić