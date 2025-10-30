JA SAM IŠAO SRCEM! Miki pokušava da dokaže Zorici svoju odanost nakon spuštanja lopte sa Kačavendom: Ona ne veruje šta je doživela (VIDEO)

Au!

Zorica Marković i Miki Dusić pokušali su da izglade svoje prijateljstvo koje je naletelo na tanak led zbog njegovog spuštanja lopte sa Milenom Kačavendom.

- Sedeli smo pričali i zezali se, prvi si mi rekao za njene žile. Prestali smo da pričamo o njima, postupio si muški - rekla je Zorica.

- Za tebe sam srcem išao jer smo dugogodišnji prijatelji - rekao je Miki.

- Druži se sa kim hoćeš, ne zanima mene to. Oni se sve dogovaraju. Ti si nju nagazio prvi i odbranio mene, a ona te navukla da joj nosiš smeće. Ispao si naivan. Ispao si pi*ka sam prema sebi, ne prema meni. Pretila mi je smrću, zakopavala, da će mi polomiti lobanju, da će me ovde gaziti dok ne doživim još dva baj pasa - rekla je Zorica.

- Ja sam išao srcem! Ušao sam sa namernom da sebe poštedim ovakvih degenerika. Uradio sam srcem kako osećam. Ja sam prozborio sa njom dve reči, ponudila je palačinke i uzeo sam ali ne zbog toga da bih joj se približio. Sinoć sam zapalio cigaru i setio sam se da je njen rođak moj mnogo dobar drug. Nisam ja to pričao njoj da bih joj se prišlihtao - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić