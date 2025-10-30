AKTUELNO

Zadruga

JA SAM IŠAO SRCEM! Miki pokušava da dokaže Zorici svoju odanost nakon spuštanja lopte sa Kačavendom: Ona ne veruje šta je doživela (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Zorica Marković i Miki Dusić pokušali su da izglade svoje prijateljstvo koje je naletelo na tanak led zbog njegovog spuštanja lopte sa Milenom Kačavendom.

- Sedeli smo pričali i zezali se, prvi si mi rekao za njene žile. Prestali smo da pričamo o njima, postupio si muški - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za tebe sam srcem išao jer smo dugogodišnji prijatelji - rekao je Miki.

- Druži se sa kim hoćeš, ne zanima mene to. Oni se sve dogovaraju. Ti si nju nagazio prvi i odbranio mene, a ona te navukla da joj nosiš smeće. Ispao si naivan. Ispao si pi*ka sam prema sebi, ne prema meni. Pretila mi je smrću, zakopavala, da će mi polomiti lobanju, da će me ovde gaziti dok ne doživim još dva baj pasa - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam išao srcem! Ušao sam sa namernom da sebe poštedim ovakvih degenerika. Uradio sam srcem kako osećam. Ja sam prozborio sa njom dve reči, ponudila je palačinke i uzeo sam ali ne zbog toga da bih joj se približio. Sinoć sam zapalio cigaru i setio sam se da je njen rođak moj mnogo dobar drug. Nisam ja to pričao njoj da bih joj se prišlihtao - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

NE PRESTAJU SA PROVOKACIJAMA: Ivan napao Asmina jer se druži sa Kačavendom, nastao HAOS (VIDEO)

Zadruga

RAZBACAN SAM NA 100 STRANA: Luka ne zna gde udara, pokušava da okrene cimere protiv Asmina i Janjuša (VIDEO)

Zadruga

Šok! Terza pokušava da spusti loptu sa Kačavendom nakon žestokih sukoba?! Milena otkrila kako se ponaša prema njoj od jutros (VIDEO)

Zadruga

Šok! Aneli poželela da joj Murat izmasira celo telo: Doživela pomračenje nakon Lukine zabrane (VIDEO)

Zadruga

Nema spuštanja lopte: Dača saznao da Zorica hoće pomirenje, pa je otpisao! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje! Luka šokiran da Aneli nije došla do njega, već da je ostala da gleda njen ljubavni klip sa Janjušem, Mina saglasna (VIDEO)