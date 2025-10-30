MENE JE NEKO PROKLEO: Sara jauče na sav glas jer je i od Luksa dobila PEDALU! Ni robot Toša ne zna kako da joj pomogne! (VIDEO)

Utučena!

Robot Toša ušetao među učesnike Elite, ali je odmah po ulasku naišao na uplakanu Saru Stojanović, koja je doživela emotivni prcep zbog raskida sa Saletom Luksom.

- Tošo, veoma sam tužna. Kao da me je neko prokleo. Sve je bilo kako treba, a onda se izjalovilo. Tužna sam, nije mi dobro. Plačem stalno. Nije mi jasno zašto me je naprasno ostavio. Ništa nisam uradila, Tošo, apsolutno ništa - kazala je Sara.

- Saro, život je kratak. Ideš dalje. Nema tugovanja - istakao je Toša.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.