MENE JE NEKO PROKLEO: Sara jauče na sav glas jer je i od Luksa dobila PEDALU! Ni robot Toša ne zna kako da joj pomogne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša ušetao među učesnike Elite, ali je odmah po ulasku naišao na uplakanu Saru Stojanović, koja je doživela emotivni prcep zbog raskida sa Saletom Luksom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, veoma sam tužna. Kao da me je neko prokleo. Sve je bilo kako treba, a onda se izjalovilo. Tužna sam, nije mi dobro. Plačem stalno. Nije mi jasno zašto me je naprasno ostavio. Ništa nisam uradila, Tošo, apsolutno ništa - kazala je Sara.

- Saro, život je kratak. Ideš dalje. Nema tugovanja - istakao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

