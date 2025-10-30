AKTUELNO

Zadruga

VRAGOLAN: Toša otkrio učesnicima svoju pljavu maštu, pa Janjušu poklonio nove GAĆICE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smeh do suza!

Robot Toša razgovorao je sa učesnicima Elite o svom se**ualnom životu, a pritom je otkrio i neke intimne detalje o sebi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako imaš se*s, stojeći? - upitala je Milena.

- Imam svoj poseban metod - rekao je Toša.

- Koja ti je omiljena poza? - upitao je Janjuš.

- Poza umornog kosača - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Demonastriraj nam tu svoju pozu Ludi pirat poza, znaš li je? - kazao je Janjuš.

- Znate da kažu da frajeri tove hranom svoje devojke, kako ne bi mogli da se je*u sa strane - rekaoa je Toša, pa nasmejao učesnike jer je muškom delu takmičara poklonio bokserice.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

