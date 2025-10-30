ON IMA KOMPLEKS... Asmin otkrio sve Dačine strahove kada je reč o odnosu sa Radom, osmislio plan kako da od Virijevića napravi pravog džentlmena! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite razgovarali su sa Tošom o dešavanjima u Beloj kući. Naredni koji su sa njim obavili razgovor bili su Asmin Durdžić i Dača Virijević.

- Dačo, kako te savetuje Asmin? - upitao je Toša.

- Daje mi savete kako postati pravi muškarac - kazao je Dača.

- To je veoma lepo. Nadam se da ćeš naučiti pravu lekciju. Gde ti je zaštitnica Miljana, Asmine? - kazao je Toša.

- Tu je negde po kući, odmara. Da li ja mogu za Luku naručiti jednu pesmu, Tošo? - kazao je Asmin.

- Ma za Aneli, onu pesmu ''ti voliš nju, a tebe ja'' - dodao je Dača.

- Može, da, ako valja ta pesma. Može ta. Ja bih neki zadatak, Tošo - kazao je Asmin.

- Kad te pozove Drvo, ti tad onda zatraži zadatak - kazao je Toša.

- Dačo, šta si uradio ti po pitanju simpatije? - upitao je Toša.

- Ja sam rekao Radi da nije moguće da joj se dopada nekoliko učesnika. Imam problem sa tim - kazao je Dača.

- Tošo, njegov najveći kompleks je visina. Ja sam mu rekao da ne mora da se brine oko toga, obuje natike sa većin đonom i sve bude kako treba. On je meni rekao da ne može da veruje da se njoj dopada. Možda fizički nije neki njen tip, ali sigurno joj se veoma dopada to što je inteligentan. Voleo bih da Rada dobije neko cveće, da se obraduje malo, da to zbliži Daču i nju - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.