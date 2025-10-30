AKTUELNO

Zadruga

ON IMA KOMPLEKS... Asmin otkrio sve Dačine strahove kada je reč o odnosu sa Radom, osmislio plan kako da od Virijevića napravi pravog džentlmena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite razgovarali su sa Tošom o dešavanjima u Beloj kući. Naredni koji su sa njim obavili razgovor bili su Asmin Durdžić i Dača Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, kako te savetuje Asmin? - upitao je Toša.

- Daje mi savete kako postati pravi muškarac - kazao je Dača.

- To je veoma lepo. Nadam se da ćeš naučiti pravu lekciju. Gde ti je zaštitnica Miljana, Asmine? - kazao je Toša.

- Tu je negde po kući, odmara. Da li ja mogu za Luku naručiti jednu pesmu, Tošo? - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma za Aneli, onu pesmu ''ti voliš nju, a tebe ja'' - dodao je Dača.

- Može, da, ako valja ta pesma. Može ta. Ja bih neki zadatak, Tošo - kazao je Asmin.

- Kad te pozove Drvo, ti tad onda zatraži zadatak - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, šta si uradio ti po pitanju simpatije? - upitao je Toša.

- Ja sam rekao Radi da nije moguće da joj se dopada nekoliko učesnika. Imam problem sa tim - kazao je Dača.

- Tošo, njegov najveći kompleks je visina. Ja sam mu rekao da ne mora da se brine oko toga, obuje natike sa većin đonom i sve bude kako treba. On je meni rekao da ne može da veruje da se njoj dopada. Možda fizički nije neki njen tip, ali sigurno joj se veoma dopada to što je inteligentan. Voleo bih da Rada dobije neko cveće, da se obraduje malo, da to zbliži Daču i nju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEDOSTAJE MI: Stanić se emotivno raspada zbog raskida sa momkom, otkrio da je on bio kamen spoticanja u tom odnosu! (VIDEO)

Zadruga

JADIKUJE NAD SVOJIM ŽIVOTOM! Janjuš otkrio Toši sve svoje brige, on se jedva suzdržao da od tuge ne doživi KRATAK SPOJ! (VIDEO)

Zadruga

Ipak nije kraj: Stanislav otkrio da je jedna stvar od krucijalne važnosti kad je reč o pomirenju sa Majom! (VIDEO)

Zadruga

SVE MANJE JOJ VERUJE?! Luka otkrio zbog čega je bacio Aneline uspomene sa Janjušem, pa progovorio o svojoj ljubomori: STVARI KOJE OSOBU SEĆAJU NA PROŠ

Domaći

NISU SVE NADE IZGUBLJENE?! Peja progovorio o odnosu sa Enom, pa spomenuo njihovo potencijalno pomirenje! (VIDEO)

Zadruga

NE ŽELI DA ĆUTI: Asmin obavestio Daču da je PAO na testu prijateljstva! Pao mu u očima! (VIDEO)