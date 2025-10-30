AKTUELNO

Zadruga

JEDVA POSTIGLI DOGOVOR: Veliki šef obavestio učesnike da se podele u grupe, oni napravili opšti HAOS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreme je za novi izazov!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa, Milan Stojičković, pročitao je o čemu se radi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, neka se odmah prijavi trideset šest dobrovoljaca. Nakon toga, podeliće se u četiri grupe, po devet učesnika. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

- Boginja, Ivan, Matora, Pop, Anastasija, Miki, Ivan, Babejićeva, Anastasija, Sara, Iva, Viktor, Petja, Sunčica, Sara, Anđelo, Filip, Terza, Mina, Asmin, Luks, Dača, Maja, Filip, Sandra, Dušica, Nerio, Jovan, Uroš, Dača, Sara S., Milan(ja), Viktor, Rada, Milosava, Aleksandra J, Dragana - kazao je Milan.

Nakon što su se jedva podelili i međusobno posvađali, Matora je oplela po cimerima.

- Pojedine učesnike koji se nisu prijavili treba da bude sramota. Dragana koja ima ozbiljan zdravstveni problem se prijavila, a ovi što misle da su zvezde ćute, sram da vas bude - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)

Domaći

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef obavestio učesnike Elite da je otvorena prodavnica, oni odmah pohitali! (VIDEO)