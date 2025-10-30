JEDVA POSTIGLI DOGOVOR: Veliki šef obavestio učesnike da se podele u grupe, oni napravili opšti HAOS! (VIDEO)

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa, Milan Stojičković, pročitao je o čemu se radi.

- Draga Elito, neka se odmah prijavi trideset šest dobrovoljaca. Nakon toga, podeliće se u četiri grupe, po devet učesnika. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

- Boginja, Ivan, Matora, Pop, Anastasija, Miki, Ivan, Babejićeva, Anastasija, Sara, Iva, Viktor, Petja, Sunčica, Sara, Anđelo, Filip, Terza, Mina, Asmin, Luks, Dača, Maja, Filip, Sandra, Dušica, Nerio, Jovan, Uroš, Dača, Sara S., Milan(ja), Viktor, Rada, Milosava, Aleksandra J, Dragana - kazao je Milan.

Nakon što su se jedva podelili i međusobno posvađali, Matora je oplela po cimerima.

- Pojedine učesnike koji se nisu prijavili treba da bude sramota. Dragana koja ima ozbiljan zdravstveni problem se prijavila, a ovi što misle da su zvezde ćute, sram da vas bude - kazala je Matora.

