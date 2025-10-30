AKTUELNO

Zadruga

BESNA KAO RIS: Aneli pokazala sujetu, zamerila Toši jer se druži sa ostalim učesnicima, pa otkrila šta mu NAJVIŠE zamera! (VIDEO)

Robot Toša razgovarao je sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ste vi mene ispoštovali? - upitao je Toša.

- Miskim da te jesmo ispoštovali, ali smo te tokom žurke u utorak dozivali više puta, a ti se nama nisi javlio i došao sa nama da se družiš - kazala je Aneli.

- Nisam ja čuo vas, oprosti. Nisam imao nameru da vas izignorišem - kazao je Toša.

- Imao si bolje drugare od nas to veče, ali dopro. Doneo si mi neki glup lepak za nokte, ja to nisam želela - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

