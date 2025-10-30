ŠOK I NEVERICA: Aneli istakla da Neriova porodica treba da živi na rubu egzistencije, a njena ćerka sa hiljadu evra mesečno! Navukla svojom izjavom gnev učesnika! (VIDEO)

Šok!

Prvo pitanje a danas u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aneli Ahmić.

Kažeš da Neriu nije bilo potrebno više od 600 evra mesečno, kako je onda tvojoj Nori potrebno hiljadu, a ima četiri godine? - glasilo je pitanje.

- Moja Nora je malo dete. Za dete je potrebno dosta, moja mama i Nora su obe uračunate. Ne znam da li je u tom periodu imao on dete. Svakako, kod kuće je sve imao, to mu je bilo kao bakšiš. Nisam znala kolika mu je bila dnevnica, to me nikada nije ni interesovalo - rekla je Aneli.

- Debilu jedan. Ti si jedna sponzoruša - kazao je Bebica.

- Je*em li ti ja mamicu - istakla je Aneli.

- Naravno da Nori jesu potrebne pare, malo je dete, ali ti Aneli treba da osudiš i Situ, koja Neriu nije davala dovoljnu svotu novca, a radio je za svoju porodicu, jer isto tako ima kod kuće malo dete, da se razumemo - rekao je Bora Santana.

