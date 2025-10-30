AKTUELNO

Zadruga

ŠOK I NEVERICA: Aneli istakla da Neriova porodica treba da živi na rubu egzistencije, a njena ćerka sa hiljadu evra mesečno! Navukla svojom izjavom gnev učesnika! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Prvo pitanje a danas u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

Kažeš da Neriu nije bilo potrebno više od 600 evra mesečno, kako je onda tvojoj Nori potrebno hiljadu, a ima četiri godine? - glasilo je pitanje.

- Moja Nora je malo dete. Za dete je potrebno dosta, moja mama i Nora su obe uračunate. Ne znam da li je u tom periodu imao on dete. Svakako, kod kuće je sve imao, to mu je bilo kao bakšiš. Nisam znala kolika mu je bila dnevnica, to me nikada nije ni interesovalo - rekla je Aneli.

- Debilu jedan. Ti si jedna sponzoruša - kazao je Bebica.

- Je*em li ti ja mamicu - istakla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da Nori jesu potrebne pare, malo je dete, ali ti Aneli treba da osudiš i Situ, koja Neriu nije davala dovoljnu svotu novca, a radio je za svoju porodicu, jer isto tako ima kod kuće malo dete, da se razumemo - rekao je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŽESTOKE OPTUŽBE: Aneli istakla da je Luku nekoliko puta uhvatila u laži: ČUO SE SA... (VIDEO)

Domaći

Lagala sam naciju i tebe: Aneli odbila da radi DNK test, priznala da mala Nora nije Alibabina ćerka! (VIDEO)

Zadruga

POMIRENJE NA POMOLU?! Terza iskoristio priliku da se obrati Mini, njen osmeh rekao više od hiljadu reči! (VIDEO)

Domaći

ALEKSANDRA PRIMORANA DA BUDE SA MILOVANOM!? Milosava progovorila o pretnjama koje je njena ćerka dobijala od Minića! Ovo su svi detalji (VIDEO)

Zadruga

SVI U DUBROVNIKU ZNAJU... Hanina prijateljica iznela ŠOK OPTUŽBE na račun Site i Aneli: BILE SU INTIMNE SA MUŠKARCIMA... (VIDEO)

Domaći

Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)