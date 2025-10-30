AKTUELNO

Zadruga

DA POSTOJE SVEDOCI, NE BIH BILA SA NJOM: Matora otkrila da bi dala Dragani ŠUT-KARTU kada bi joj neko rekao da je flertovala sa drugom osobom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Jovani Tomić Matoroj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragan, hoćeš li reči u koga si gledala tokom žurke? - glasilo je pitanje.

- Ja to nisam videla i moram da napomenem da to ikada uradi, nikada ne bih bila više sa njom. Evo ja sad gledam da li Anđelo igra rijaliti sa Aneli, jer on govori kako su se merkali, dok Aneli ne govori ništa na tu temu. Meni je jako kvarno to što on pokušava da bude treći u nekom odnosu. Da postoje svedoci, ne bih bila sa Draganom - kazala je Matora.

- Saro, da li vidiš kako se ponašaš? Nije ni čudo što te je Anđelo provalio - glasilo je pitanje.

- Mene ne zanima niko osim Luksa. Ja sam ne mislim da radim išta loše - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

