AKTUELNO

Zadruga

NISAM SA NJIM IZ SAŽALJENJA: Aneli tvrdi da se emocije prema Luki nisu ugasile, Janjuš otkrio da ga NAMERNO ignoriše kako bi Vujovića ubedila u vernost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Milosavi Pravilović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko pokušava da ti namesti zvrčku sa Mićom, a dopada ti se Jovan? - glasilo je pitanje.

- Ma, ne znam ni ja to. Jovan je prema meni pažljiv i dobar, veoma mi znači. Pri ruci mi je uvek - kazala je Milosava.

- Kad ćeš Luki napokon priznati Luki da nije to-to, već da si sa njim iz sažaljenja? - glasilo je pitanje.

- Volim Luku, to je čista ljubav. Nisam iz sažaljenja sa njim u vezi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si zamerila Neriu jer je rekao da mu je Janjuš najdraži? - glasili je pitanje.

- Nisam ja to njemu zamerila. Ja samo ne želim da komentarišem ovu temu, ne želim Janjuša da komentarišem - kazala je Aneli.

- Ona na silu ne želi mene da komentariše. E, sad, šta je razlog, to je druga stvar. Ipak ja mislim da ništa ,loše njoj nisam uradio, kako bi ona mene ignorisala - kazao je Janjuš.

- Ja moram da kažem da me je veoma začudilo kad me je Aneli s vrata pitala zašto sam rekao da mi je Janjuš najdraži - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Preokret: Janjuš javno otkrio da Kačavenda ima emocije prema njemu i da nisu samo drugari, priznao da li je spreman za vezu! (VIDEO)

Zadruga

ISPAO SI BUDALA: Dača saterao Terzu u ćošak kako bi priznao da mu se nisu ugasile emocije prema Sofiji, on dao sve od sebe da se opere! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je znao?! Luka otkrio Asminu da su on i Aneli slušali sve njegove pozive sa Sitom, Nerio otkrio da bi Vujovića PREPOZNAO, iako on njega nije (VIDE

Zadruga

PROGOVORILA! Maja ubeđena da je veza Aneli i Luke ugrožena, Bora otkrio da li bi pre izabrala Asmina ili Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Ti ćeš mene da bacaš s mosta: Janjuš skinuo Luki masku i brutalno zaratio s njim, pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

STIGLO GA KAJANJE?! Asmin se javno obratio Staniji nakon raskida, pa poručio da se emocije nisu ugasile! (VIDEO)