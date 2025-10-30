NISAM SA NJIM IZ SAŽALJENJA: Aneli tvrdi da se emocije prema Luki nisu ugasile, Janjuš otkrio da ga NAMERNO ignoriše kako bi Vujovića ubedila u vernost! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Milosavi Pravilović.

- Ko pokušava da ti namesti zvrčku sa Mićom, a dopada ti se Jovan? - glasilo je pitanje.

- Ma, ne znam ni ja to. Jovan je prema meni pažljiv i dobar, veoma mi znači. Pri ruci mi je uvek - kazala je Milosava.

- Kad ćeš Luki napokon priznati Luki da nije to-to, već da si sa njim iz sažaljenja? - glasilo je pitanje.

- Volim Luku, to je čista ljubav. Nisam iz sažaljenja sa njim u vezi - rekla je Aneli.

- Zašto si zamerila Neriu jer je rekao da mu je Janjuš najdraži? - glasili je pitanje.

- Nisam ja to njemu zamerila. Ja samo ne želim da komentarišem ovu temu, ne želim Janjuša da komentarišem - kazala je Aneli.

- Ona na silu ne želi mene da komentariše. E, sad, šta je razlog, to je druga stvar. Ipak ja mislim da ništa ,loše njoj nisam uradio, kako bi ona mene ignorisala - kazao je Janjuš.

- Ja moram da kažem da me je veoma začudilo kad me je Aneli s vrata pitala zašto sam rekao da mi je Janjuš najdraži - kazao je Nerio.

