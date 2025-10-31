Karambol! Novo suočavanje Aneli i Asmina zatreslo imanje, tresu se zidovi Bele kuće (VIDEO)

Haos na sve strane!

Aneli Ahmić skočila je na izlaganje Asmina Durdžića, te je tako izbila žestoka rasprava.

- Ti autoritet?! Što lažeš?! Dolazio si kući kada sam te ja zvala, kada ti se ne javim, zoveš me po sto puta. Bojao si se da izađeš da baciš smeće, pi*ko jedna smrdljiva. Da si mi se tako ponašao, dok smo bili u braku, glavu bih ti stukla - rekla je Aneli.

- Ona je pričala da sam je tukao trudnu i da sam bio monstrum - rekao je Asmin.

- Ja sam smo govorila da imam bol jer sam izgubila svoju porodicu u tom momentu - rekla je Aneli.

- Kakvu porodicu?! Treba da slaviš kada fukara, ološ, nar*oman ode od tebe...Ne, nismo imali normalan život, sve što si pričala najgore za mene je bilo istina - rekao je Asmin.

- To što si ti kriminalac i što si varao ljude, to prihvati - rekla je Aneli.

- Kad kažem da sam je tukao, ona me demantuje i kada kažem da je bilo loše, ona mene demantuje, evo...Luka je sto puta više ispravniji nego Aneli, ali on mora ovo da radi da bi se dodvorio. Ti ćeš od njega napraviti najvećeg magarca. Ona tebe sada napada da kada dođu klipovi sa Janjušem, da ima opravdanje - rekao je Asmin.

- Svako nosi svoj krst sa leđima, ja nikada neću dozvoliti da radim na konto onoga što je ona uradila - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić