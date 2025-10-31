AKTUELNO

Zadruga

Karambol! Novo suočavanje Aneli i Asmina zatreslo imanje, tresu se zidovi Bele kuće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Aneli Ahmić skočila je na izlaganje Asmina Durdžića, te je tako izbila žestoka rasprava.

pročitajte još

Govorila je da Janjuš ima većni polni organ: Takmičari udruženim snagama podsetili Aneli kako je blatila Luku, on menja boje kao semafor! (VIDEO)

- Ti autoritet?! Što lažeš?! Dolazio si kući kada sam te ja zvala, kada ti se ne javim, zoveš me po sto puta. Bojao si se da izađeš da baciš smeće, pi*ko jedna smrdljiva. Da si mi se tako ponašao, dok smo bili u braku, glavu bih ti stukla - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je pričala da sam je tukao trudnu i da sam bio monstrum - rekao je Asmin.

- Ja sam smo govorila da imam bol jer sam izgubila svoju porodicu u tom momentu - rekla je Aneli.

pročitajte još

MIKI SE KONTROLIŠE: Peja se oglasio za Pink.rs i otkrio kako gleda na sukobe njegovog brata koji tresu Elitu 9! Kačavenda udara ispod pojasa, a Zorica

- Kakvu porodicu?! Treba da slaviš kada fukara, ološ, nar*oman ode od tebe...Ne, nismo imali normalan život, sve što si pričala najgore za mene je bilo istina - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što si ti kriminalac i što si varao ljude, to prihvati - rekla je Aneli.

- Kad kažem da sam je tukao, ona me demantuje i kada kažem da je bilo loše, ona mene demantuje, evo...Luka je sto puta više ispravniji nego Aneli, ali on mora ovo da radi da bi se dodvorio. Ti ćeš od njega napraviti najvećeg magarca. Ona tebe sada napada da kada dođu klipovi sa Janjušem, da ima opravdanje - rekao je Asmin.

pročitajte još

ORI SE SVE! Luka i Aneli u žestokoj raspravi, on zaurlao: Opravdanja neće biti (VIDEO)

- Svako nosi svoj krst sa leđima, ja nikada neću dozvoliti da radim na konto onoga što je ona uradila - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

TRESU SE ZIDOVI! Ša ZAURLAO iz petnih žila na Mionu zbog ponašanja, ORI SE SVE! (VIDEO)

Zadruga

TRESU SE ZIDOVI! Lejdi Di i Munjez ZAORILI Belu kuću svojom svađom: Ti si najveći MULJATOR ovde! (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL U SPAVAĆOJ SOBI! Obezbeđenje napravilo živi zid, pljušte gnusne uvrede između Kačavende i Miljane (VIDEO)

Zadruga

ODABRANI SE TRESU! Kačavenda shvatila da je Aneli SKOVALA PLAN, urnisala Poršelinu jer je POKRADENA (VIDEO)

Zadruga

Tresu se zidovi Bele kuće: Aneli i Terza žestoko zaratili, ispaljuju otrovne strelice jedno na drugo! (VIDEO)

Domaći

NAGLI PREKID EMISIJE! Miona nastavila da UDARA Aleksiću kontru, on podivljao zbog OVE njene rečenice i IZLETEO IZ BELE KUĆE! (VIDEO)