Saga ne prestaje! Asmin ponovo došao do Aneli, ona mu ponudila Norinu flašicu, on je ODBIO zbog Luke (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Asmin Durdžić došao je do Aneli Ahmić koja je stajala u spavaćoj sobi, te su tako ponovo počeli razgovor.

- Je l' voliš dete?! Prestani da se blamiraš, to ti kažem kao drug - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti imaš ozbiljne prenose - rekla je Aneli.

- Meni je tebe i ovde žao...Jesi li išta ponela od Nore - rekao je Alibaba.

- Hoćeš da ti dam Norinu flašicu - pitala je Aneli.

- Ne, zato što je Luka ovde nosa - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne...Ti si moj najveći blam. Si ti svestan da si seljačina ortodoksna - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

