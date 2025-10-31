Neću da pređem preko ovoga: Bora puca po šavovima zbog Anastasijinog ponašanja, jednu njenu izjavu ne može da zaboravi! (VIDEO)

Ljubavna drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako se Bora Santana nervirao zbog Anastasije Brčić.

- Iznervirao sam se. Malopre mi je rekao da sam dosadan i naporan, a ja sa devojkom ni reč ne progovaram. Ja imam već dovoljno svojih problema, neki snovi me raznose. Krivo mi jer neće da prizna svoja osećanja, nego se sprda sa mnom. Unosti mi negativnu energiju. Rekla je da je mislila da sam pozotivian, a pozotivan sam kad mi unosi pozitivnu energiju - govorio je Bora.

- Problem je jer je treći dan naše veze počeo da ljubomoriše bez razloga i pasivno agresivno mi je nabijao na nos druge muškarce. Tad sam odlučila da prekinem odnos. Kad je raskinuo sa mnom isto veče se smuvao sa Sandrom. Ja neću pre pređem preko toga - rekla je Anastasija.

- Ona sad traži bilo koji razlog da se odvji. Ne znam da li je neko njoj napunio glavu. Ja sam nju pitao konkretno da li joj se sviđam, ona mi je rekla da joj se sviđam, ali da neće da bude sa mnom. Ona je meni rekla da sam dosadan, pa sam rekao da će da vidi šta je. Ovo mi je prvi put da mi je neko rekao da sam dosadan - dodao je Santana.

- Anastasija, da li si zaljubljena? - pitala je voditeljka.

- Jesam, ali neću da pređem preko ovoga. Mi se svađamo oko gluposti i ne želim. Mi ne možemo da se prilagodimo - rekla je Anastasija.

Iznervirao se jesam, ali kako hoće. Ja ću da se potrudim maksimalno, ali ne znam šta više da upotrebim. Da li smo danas ozbiljno razgovarali? - dodao je Bora.

- Rekla sam šta sam imala - dodala je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić