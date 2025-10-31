AKTUELNO

Mnogo me je blam ovog kokošinjca: Đukić ponovo poručio devojkama da neće vezu, Sara to prihvatila, Vanja dala svoj sud (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vede razgovor Sare Raičević sa cimerkama o Filipu Đukiću.

- Pa ništa, desilo se šta se desilo i to je to, nismo u vezi. Slobodna ja, slobodan on, ne vidim nikakav problem - rekla je Sara.

- Ja nemam problem da se ponašam kao napolju sto odsto, mene boli ku*ac, niti sam je terao, niti je ona mene, ja nikom ništa ne obećavam - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde bila osuđena kao niko, a nisam imala se*s, kada ste spominjali Sari Filipa, ona je govorila: "Nemojte da mi ga spominjete", a sada se kar*la sa njim - rekla je Boginja.

- Ja Filipa obožavam! On je ozbiljna pozitivna budala. On ima najbolju dušu, ali realno, njemu se svaka devojka svidi utorkom, eventualno sredom. Neke stvari zaista ne idu, meni ni iz džepa ni u džep, za njega će da kažu da je frajer, a nama ženama će to da zamere - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da me je malo blam, mnogo me je blam! Malo se neprijatno osećam u ovom svemu, osećam se obezvređeno i poniženo - rekla je Vanja Prodanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

