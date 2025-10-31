Ovde sve počinje i ovde se nastavlja: Bebica s nestrpljenjem čeka da u nedelju veri Teodoru, osmislio sve detalje! (VIDEO)

Prelepo!

Nenad Macanović Bebica otišao je kod Drveta mudrosti kako bi otkrio svoje planove za veridbu koju je isplanirao za Teodoru Delić, a on se sa Drvetom dogovorio oko svih detalja.

- Nenade, mislim da bi bolje bilo da se veridba održi u nedelju uveče jer Teodora tada sigurno neće očekivati - reklo je Drvo.

- Može super - rekla je Teodora.

- Koga si mislio da pozoveš? - upitalo je Drvo.

- Kačavenda, Asmin, Dača, Anđelo, Mina, Maja, Vanja i Bora Santana. Oni su uz nas i mislim da nisu uticali loše na našu vezu - rekao je Bora.

- U redu, slušam dalji plan - reklo je Drvo.

- Voleo bih da nam pustiš neku muziku i da imamo neki šampanjac i viski da to super proslavimo. Baš smo željni da to sve lepo obeležimo - rekao je Bebica.

- Kako si zamislio detalje veridbe? - upitalo je Drvo.

- Zamislio sam neki vatromet i prsten, pa ću da je pitam: ''Da li želiš da budeš uz mene do kraja života?''. Ona verovatno ne misli niti pomišlja da bi ovak nešto moglo da se dogodi. Teodora sada očekuje nekog psa i ne očekuje da bi mogao da bude ovako neki veliki korak u našoj vezi - rekao je Bebica.

- Onda smo se sve dogovorili, u nedelju uveče ćemo se dogovoriti - reklo je Drvo.

- Hvala ti puno, hoću samo svojoj i Teodorinoj porodici da čestitam slavu. Ovde je sve započelo i ovde se sve nastavlja, mislim da neće biti kraja - dodao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić