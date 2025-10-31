AKTUELNO

Zadruga

Da mi neko prilazi ribi kao Janjuš, hitna diskvalifikacija: Alibaba sve sigurniji da Luka i Aneli imaju dogovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On ovo ne bi mogao da istrpi!

Asmin Durdžić popričao je sa Borislavom Terzićem Terzom o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću, te je tom prilikom istakao da on nikada ne bi mogao da ćuti dok mu neko drugi muva devojku i da bi napravio haos.

Karambol u Eliti: Bukti nikad žešći rat Kačavende i Luke, umešali se Aneli i Janjuš, nastao haos! (VIDEO)

- Neću da budem više deo tog sr*nja, ja se sprdam. Zamisli da Janjuš prilazi mojoj ribi da je muva, pa diskvalifikacija bi bila odmah - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bao majku svoju ako se oni nisu dogovorili - rekao je Terza.

Ovo mu nije trebalo jer... Nakon što su Terza i Dača zatresli zidove Odabranih i spomenuli je, oglasila se Sofija Janićijević, evo na čijoj je strani!

- Ma da bre, strašno - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

