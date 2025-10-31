Da mi neko prilazi ribi kao Janjuš, hitna diskvalifikacija: Alibaba sve sigurniji da Luka i Aneli imaju dogovor! (VIDEO)

On ovo ne bi mogao da istrpi!

Asmin Durdžić popričao je sa Borislavom Terzićem Terzom o Aneli Ahmić i Luki Vujoviću, te je tom prilikom istakao da on nikada ne bi mogao da ćuti dok mu neko drugi muva devojku i da bi napravio haos.

- Neću da budem više deo tog sr*nja, ja se sprdam. Zamisli da Janjuš prilazi mojoj ribi da je muva, pa diskvalifikacija bi bila odmah - rekao je Alibaba.

- J*bao majku svoju ako se oni nisu dogovorili - rekao je Terza.

- Ma da bre, strašno - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić