Kvaran si koliko si težak: Maji dojadilo da sluša Janjuševu foliražu, sasula mu brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

Nije mogla da mu prećuti!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš porazgovarali su o njegovoj kvarnoći zbog mešanja u odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, te im je malo falilo da žestoko zarate i zauvek se posvađaju.

- Nisam ja kvaran, mogu da budem, ali nisam - rekao je Janjuš.

- Ti si kvaran koliko si težak - rekla je Maja.

- 140 kilograma - dodao je Janjušević.

- Toliko - rekla je Maja.

- Nisam. Ja kad sam bio najbolji na svetu, nisam valjao - rekao je Janjuš.

- Janjuše molim te, pusti me da jedem da mi ne presedne - rekla je Maja.

- Beži odavde ajde, ko je tebe zvao? - upitao je Janjuš.

Autor: N.Panić