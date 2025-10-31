Kvaran si koliko si težak: Maji dojadilo da sluša Janjuševu foliražu, sasula mu brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

Nije mogla da mu prećuti!
Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš porazgovarali su o njegovoj kvarnoći zbog mešanja u odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, te im je malo falilo da žestoko zarate i zauvek se posvađaju.
- Nisam ja kvaran, mogu da budem, ali nisam - rekao je Janjuš.
- Ti si kvaran koliko si težak - rekla je Maja.
- 140 kilograma - dodao je Janjušević.
- Toliko - rekla je Maja.
- Nisam. Ja kad sam bio najbolji na svetu, nisam valjao - rekao je Janjuš.
- Janjuše molim te, pusti me da jedem da mi ne presedne - rekla je Maja.
- Beži odavde ajde, ko je tebe zvao? - upitao je Janjuš.
Autor: N.Panić