Novi sukob Boginje i Sare trese Elitu: Pljušte nikad skandaloznije prozivke, zaratile kao nikad do sad! (VIDEO)

Haos!
Tanja Stijelja Boginja i Sara Raičević ponovo su zaratile zbog Filipa Đukića i jedna drugu su sve vreme vređale, a u jednom momentu se čak umešala i Sandra Todić koja je žestoko vređala Boginju.
- Ajde, dođi - vikala je Boginja.
- Imaš 30 godina, nemaš kučeta ni mačeta - govorila je Sara.
- Debela, debela - rekla je Boginja.
- Što si ljubomorna? Mrš j*bem li ti mater u p*čku, j*bem li te u usta - rekla je Sara.
- Mladunče od slona, psuju majke - pevala je Boginja.
- Klošarko, k*rčiš se jer je obezbeđenje tu - rekla je Sandra.
- Ajde da se provociramo - vikala je Boginja.
- J*bem je u usta - rekla je Sara.
- Dve muve jednim udarcem - rekla je Boginja.
- Debilka jedna - rekla je Sandra.
- J*bem li ti seme krvavo, mrš k*rvetino raspala - vikala je Sandra.
- Niste za Elitu, vi te za k*tu - rekla je Boginja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić