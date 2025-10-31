AKTUELNO

Zadruga

Novi sukob Boginje i Sare trese Elitu: Pljušte nikad skandaloznije prozivke, zaratile kao nikad do sad! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Tanja Stijelja Boginja i Sara Raičević ponovo su zaratile zbog Filipa Đukića i jedna drugu su sve vreme vređale, a u jednom momentu se čak umešala i Sandra Todić koja je žestoko vređala Boginju.

- Ajde, dođi - vikala je Boginja.

TOŠA SE BACIO U AKCIJU: Otkrio Anđelu da je Boginja bacila oko na njega, EVO kakav je odgovor dobio! (VIDEO)

- Imaš 30 godina, nemaš kučeta ni mačeta - govorila je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Debela, debela - rekla je Boginja.

- Što si ljubomorna? Mrš j*bem li ti mater u p*čku, j*bem li te u usta - rekla je Sara.

Je l' ti krivo što ga ti nisi primila? Sara Raičević i Boginja brutalno zaratile zbog Đukića, nastao opšti haos! (VIDEO)

- Mladunče od slona, psuju majke - pevala je Boginja.

- Klošarko, k*rčiš se jer je obezbeđenje tu - rekla je Sandra.

- Ajde da se provociramo - vikala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem je u usta - rekla je Sara.

- Dve muve jednim udarcem - rekla je Boginja.

- Debilka jedna - rekla je Sandra.

Volim nešto novo da upišem u svoju biografiju: Sale Luks otkrio po čemu se Sara razlikuje od njegovih bivših, Alibaba šokiran njegovim izborom! (VIDEO

- J*bem li ti seme krvavo, mrš k*rvetino raspala - vikala je Sandra.

- Niste za Elitu, vi te za k*tu - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić

