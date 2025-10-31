AKTUELNO

Kome glumiš? Aneli provalila Lukinu taktiku, više mu neće dozvoljavati da ispada žrtva kod fanova! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Provalila ga!

Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se u vešeraju kako bi popričali o svom odnosu, a oni po svemu sudeći uopšte nisu mogli da nađu rešenje za svoj problem.

- Šta je tebe iznerviralo? Ja ću da pokušam da razumem i shvatim - rekao je Luka.

- Posle ću da ti kažem. Ja sam kriva svakako što sam dozvolila da mi ovi klipovi izlaze - rekla je Aneli.

- Je l' bi ti bilo lakše da izađu moji klipovi? Evo ja sam možda kriv, ali mene mnogo povređuje ovakvi klipovi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' misliš da je gore ovo što ja radim javno ili tvoje što si radio tajno? - upitala je Aneli.

- Moje naravno - rekao je Luka.

- Onda ti ustaneš i kažeš: ''Da, u pravu si'' - rekla je Aneli.

- Izvini ako te to povredilo - rekao je Luka.

- Ti meni ne dozvoljavaš jednu rečenicu da ja kažem - rekla je Aneli.

- Ja ne znam šta više da radim i da dam sebe da ti budeš srećna? - upitao je Luka.

- Opet kukaš i praviš sebe žrtvom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si nesrećna sa mnom? - upitao je Luka.

- Je l' ja tebi izgledam kao nesrećna s tobom? - upitala je Aneli.

- Ne izgledaš mi nesrećno - rekao je Luka.

- Šta ti toliko treba da odgovoriš? Kome glumiš? - upitala je Aneli.

- Razmišljam da si u nekoj situaciji tužna i nervozna, ne znam zbog čega - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

