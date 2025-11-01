Prisetila se svih detalja: Maja uradila retrospektivu ljubavne veze sa Janjušem! (VIDEO)

Ništa ne zaboravlja!

Maja Marinković razgovarala je sa Filipom Đukićem i Vanjom Prodanović o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem i turbulentnoj vezi koju su imali.

- On ceo dan priča o ženi, uveče sa mnom, pre podne voli ženu, uveče mene. Kad se razveo nije mi rekao da je potpisao ugovor, jako je koristoljubiv. Ušla sam, svađa, haos i pomirimo sve. Opet pre podne žena, popodne ja. Pukao mi je film i svideo mi se Čorba, ali ne fejk, stvarno mi se svideo. Šutnula sam Janjuša i ušla u vezu sa Čorbom. Janjuš žrtva, ostavio ženu, a ja njega - govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić