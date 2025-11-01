AKTUELNO

Zadruga

Prekipelo mu: Alibaba ponovo napao Vanju, pa joj očitao lekciju o higijeni! (VIDEO)

Ne može da prećuti kad ovo vidi!

Asmin Durdžić napao je Vanju Prodanović jer ju je zatekao kako seče nokte tamo gde se to ne radi, zbog čega ju je opet napao da ne vodi računa o higijeni.

- Samo da ne sečeš nokte tamo gde sediš - rekao je Asmin.

- Uzeli ste me na zub. To su veštački nokti - rekla je Vanja.

- Taman da legnem, a tu tvoj nokat. Ako ti kažem da to nije u redu prihvati. Gadi mi se to - govorio je Asmin.

- Ja sam u svom krevetu ostavila nokte - pravdala se Vanja.

- Lepo sam ti rekao, u redu je - dobrusio je Durdžić.

