NIJEDNA NIJE VREDNA! Asmin nikad iskrenije o Staniji, priznao šta samo mu može promeniti sliku o njoj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Do koske iskren!

Asmin Durdžić Alibaba razgovarao je sa svojim cimerkama o vezi Aneli i Luke, te je ubrzo progovorio o svojoj devojci, Staniji Dobrojević.

- Evo Asmin, mogao je da bude sa njih deset, ali ima poštovanje prema Staniji - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bukvalno - rekao je Asmin.

- I da je najgori, meni je najbolji. Neću ja njega da blatim pred 50 ljudi. To su osnovne stvari - rekla je Rada.

- Ja mogu da kažem da je pritisak i zatvoren prostor za Staniju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nijedna ne vredi - rekla je Aleksandra.

- Ni napolju, ni ovde, dok me poštuje - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

