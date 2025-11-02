EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prvo oglašavanje trudne Marijane Zonjić! Otkrila koje ime će dati detetu, pa priznala: Srećna sam, samo neka bude DOBAR ČOVEK (FOTO+VIDEO)

Nakon što je ekipa portala Pink.rs objavila da je Marijana Zonjić u blagoslovenom stanju, pevačica se ekskluzivno oglasila za naš portal!

Pre dva meseca, našu pevačicu i bivšu zadrugarku, Marijanu Zonjić dečko je odveo u Dubai, te joj je tom prilikom priredio bajkovito iznenađenje i ovom prilikom je verio, a ona je izgovorila "DA". Detaljnije o tome u linku ispod:

Naime, kako smo prvi saznali i pisali, Marijana je u drugom stanju, a naša saznanja je prvo potvrdio izvor blizak pevačici, pa i sama Marijana kada smo je pozvali. Ona nije krila radost i sreću, te je tako otvorila dušu za naš portal.

- Jeste, istina je! Jako sam srećna, jedva čekam da postanem majka. Uloga majke je san svake devojke dok je mlada i jedna od najvažnijih životnih uloga. Trudiću se, pre svega, da izvedem ćerkicu na pravi put i da prvenstveno bude dobar čovek, što je i najvažnije! Čime će se baviti?! (smeh), malo je rano za to pitanje, ali svakako ću je podržati šta god bude bila njena odluka. Nisam i dalje svesna šta je to, verovatno ću postati kada je budem uzela u naručje, jer kažu da je taj osećaj neopisiv i jedva čekam da upoznamo našu Aleksiju - rekla je Marijana za naš portal, a onda je dodala:

Zanimacija tokom trudnoće bila je opremanje mog prvog stana, koji ću iznajmljivati! Mi živimo u kući, a on je takav, da mi nikada ne bi dozvolio da pored njegovih nekretnina, ne bi mi dozvolio da živimo u mom stanu (smeh). Kupili smo već sve za bebicu, kao da ću roditi trojke koliko stvari sam kupila, a sve što ostane, rešili smo dato ode u ruke nekome kome je to potrebno! Ne bih volela da izlažem partnera javnosti, jer prosto nije taj tip, ne voli kamere, ali ono što mogu da vam otkrijem je da je i on nestrpljiv kada je u pitanju njen dolazak na svet. Nadam se da će sve prođe po planu, a moram da kažem da je moj partner jako brižan, dlaka s glave mi nije zafalila tokom ove moje prve trudnoće i sve vreme je bio uz mene i tako će i ostati.

Takođe, Marijana nam je otkrila da je ona u devetom mesecu trudnoće, kao i da joj je termin 21. novembra. Kako je i sama istakla, ona i njen partner potrudili su se da dovedu stan u red, tačnije da ga srede, a kako to izgleda, pogledajte u nastavku:

