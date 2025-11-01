ESKALACIJA NEPRIJATNOSTI: Bora i Janjuš udruženim snagama nagovorili Radu da prizna Dači emocije, pa im se plan IZJALOVIO! (VIDEO)

Ovome se nisu nadali!

Bora Santana i Marko Janjušević Janjuš pozvali su Daču Virijevića, kako bi sa njim porazgovarali o Radi Todorović kojoj se dopada već izvesno vreme, što je nju izbacilo iz takta.

- Dačo, dođi na minut - rekao je Bora.

- Dođi, ajde. Rado, da li ti se dopada Dača Rado, imaš li emocije prema njemu, ili se igraš sa njim? - kazao je Janjuš.

- Nemojte to da mi radite, plakaću - kazala je Rada.

- Rado, šta je sa tobom? - upitao je Dača.

- Rado, ajde mi reci. Je l' ti se dopada momak? - upitala je Rada.

- Ja sam je Dačo samo pitao kako te nije primetila pre Viktora i Anđela, ona je meni rekla kako nije mogla da kaže to, nije znala kako - rekao je Bora.

- Je l' ti se sviđa Dača, reci? - dodao je Janjuš.

- Rekla sam da mi se sviđa - kazala je Rada.

- Istekao mi je minut, ne mogu da slušam sve ove gluposti - kazao je Dača.

- Eto, da li vidiš šta si uradila? Neću više ni da ti pomažem - kazao je Bora.

Autor: S.Z.