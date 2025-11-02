AKTUELNO

Čula sam da si se raspitivala za Boru i Anastasiju... Maja izdominirala u Filipovoj kreaciji, pa dala sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve oči uprte u nju!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maja Marinković.

Završićeš sa mnom kad tad: Alibaba šokirao prizanjem, voleo bi da mu Aleksandra Jakšić bude devojka! (VIDEO)

- Moram da se složim sa Asminom da mi nema logike ova izolacija jer su spavali zajedno, a ovih sedam dana odvojeno. Miki je prema meni zaista super i korektan, veliki pozdrav za tvoju porodicu jako ih poštujem, kao i Peju i njegovu devojku. Prema meni ništa loše nisi pokazao, mi komuniciramo usputno, ispričamo se. Ja mislim da imaš još dosta toga da pokažeš. Što se Aleksandre tiče sviđa mi se kod nje što je direktna, zna da odgovori i nije glupa. Ona zaista zna da komentariše, iznese svoj stav i mišljenje. Vrlo je zanimljiva, a sviđa mi se jer nije nametljiva. Mislim da ti se svideo Bora, da imaš neke simpatije i dalje prema njemu. Čula sam da je nekog pitala da li se Bora pomirio sa Anastasijom, a ne znam da li je to istina - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam, šta me briga - dodala je Jakšićka.

Nije mogla da prećuti: Aneli žestoko zamerila Jakšićki flert sa Lukom, ona udarila kontru i proglasila ga mlakonjom! (VIDEO)

- Biću na ženskoj strani, tako da ću da sačuvam Aleksandru - rekla je Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

