Ena Čolić ga uopšte ne zanima: Miki Dudić se jednim potezom odao, Anđelo mu nikad žešće skinuo masku! (VIDEO)

Šok!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Aleksandra mi je gotivna, samo mora više da iznosi svoje mišljenje. Nemam mnogo toga da kažem stvarno. Što se tiče Mikija, mnogo volim njegovu majku i to je tako. Ušao si ovde da zaradiš, ove pare napolju mogu teško da se zarade. Ukoliko si nešto rekao, stani iza toga. Poslaću Mikija pošto mu se ide kući - rekao je Terza.

- Jakšićka mislim da ti čekaš pravi trenutak da kažeš tvoje mišljenje, kao i što mislim da ti se niko ne dopada već da voliš samo da flertuješ. Ti si lepa i zgodna devojka, tu nema priče. Rekao si da sam ja došao da demonstriram silu, a to ti radiš samo na Urošem Staniću. Jasno je da ne podržavaš Enu Čolić, malopre je Ivan rekao naglas: ''J*bem je u usta'', a ti si iskulirao. Ukoliko bi raskinuli Peja i Ena, tek onda bi čuli šta ti misliš o Eni Čolić. Nemaš poštovanja prema njoj - rekao je Anđelo.

- Ti si vagina malena, nemoj ti meni da pričaš - rekao je Miki.

- Ti nemaš dva grama mozga i ti si ograničeni primitivac - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić