Zadruga

Želim od tebe da osetim ljubav jer nisam osetio godinama: Bora Santana na ivici da pruži još jednu šansu Jakšićki, ogolio dušu do koske! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok priznanje!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bori Santani.

- Miki Dudić je moj prijatelj već petnaest godina i nikada neću zaboraviti što si došao da me ispoštuješ i sviraš mi. On treba da iznosi što više svoj stav, ali on to neće jer on ima devojku napolju koja ga čeka i koja je isto muzičarka. Ti budi muško, izdrži do kraja i sve najbolje imam da kažem zbog tebe. Ja sam se danas setio da mu je bivši očuh bio Saša Popović. Moram da kažem da ja gotivim Enu Čolić i čim je u tvoju porodicu ušla, ona je deo nas - rekao je Bora, pa se osvrnuo na Jakšićku:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam gledao Farmere, ali se ja nje ne sećam. Ona je lepa žena i jako mi je prijala. Ona je nežna devojka i plaši se kako će da reaguju njeni roditelji, a mi imamo planove. Nikada neću poniziti nijednu devojku ovde, ja sam ostvaren momak. Ne sviđa mi se što si pokušala da me poniziš. Ja od tebe želim da osetim ljubav jer nisam osetio ljubav godinama - rekao je Bora.

- Ne mogu ja da ti dam ljubav kad si ti s drugom devojkom - rekla je Jakšićka.

- Ja ću ostaviti Mikija Dudića sada - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki ti si ozbiljan degenerik i sve što sam ti rekla stojim iza toga. Ja bih mogla levom da te tučem jer si smešan kao žvaka, nemaš svoj stav i svoje mišljenje. Smešan lik, zamisli on se takmiči sa jednom devojkom od 24 godine. Sviđa mi se kad Jakšićka iznosi svoje mišljenje i zanimljiva mi je kad iznosi svoju pričicu, a ja ću ostaviti tebe i poslati ovu p*čkicu - rekla je Teodora.

- Ti si najobičnija uličarka, nisu te vaspitali - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

