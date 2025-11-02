AKTUELNO

Zadruga

Fan te prestigao: Bukti nikad žešći rat Miljane i Aneli, umešao se Alibaba i pokušao da smiri strasti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu pošlo za rukom!

Aneli Ahmić i Miljana Kulić žestoko su zaratile i sve vreme su jedna drugu čašćavale prozivkama, a Asmin Durdžić se u jednom momentu umešao kako bi pokušao da smiri tenziju.

- Šta ima Aneli s tim? - upitao je Alibaba.

- Sve vreme provocira dok se ja svađam sa Draganom i Matorom - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se zaljubila u Asmina - rekla je Aneli.

- Kaže da sam se zaljubila u tebe - rekla je Miljana.

- Ne zaljubila, nego odlepila - rekla je Aneli.

- Najbolje je da se vas dve ne svađate - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli fan te pretekao Miljana - rekla je Aneli.

- Daj Bože da ovako ostane do kraja - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

