AKTUELNO

Zadruga

NI NE SLUTI ŠTA JOJ SE SPREMA! Bebica pokušava da se uveri u Teodorinu ljubav pred VERIDBU, ona se totalno zbunila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodori nije jasno zašto je toliko ispituje!

Nenad Macanović Bebica iskoristio je priliku da nepoisredno pred veridbu sazna koliko je velika ljubav Teodore Delić prema njemu, što je nju u jednom ternutku zbunilo.

- Ne znam zašto sam obula štikle uopšte -rekla je Teodora.

- Hoćeš da ti ponesem patike? Nešto te mnogo volim danas, ne znam što. To je par dana, a onda će da prođe - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neće te nikad proći - rekla je Teodora.

- Koliko se oni vole - rekao je Bebica.

- Šta ti je Nenade? - pitala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#Bebica i Teodora veridba

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Nenad Macanović Bebica

#Pink

#Pink TV

#Teodora Delić

#Teodora i Bebica

#Veridba

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pusti me da se svađam sa njim: Aca ne krije koliko ne podnosi Gastoza, Keti bacila crv sumnje na njihovo prijateljstvo (VIDEO)

Lifestyle

Zbog ova 3 razloga muškarci obožavaju jutarnju akciju, drugi će vas iznenaditi

Zadruga

Sara Raičević nanjušila plen! Terza ni ne sluti šta mu se sprema večeras! (VIDEO)

Zadruga

Paklena četvorka želi da uništi Aneli Ahmić: Rešeni da je demoliraju za sva vremena, ona ni ne sluti šta joj se sprema! (VIDEO)

Zadruga

Anđela pokušava na svaki način da pokrene priču s Gastozom: Želela da sazna zanimljiv detalj, on se frapirao! (VIDEO)

Domaći

Tvrdi da se to nije desilo: Aneli u šoku zbog Ivanovih reči za nju i Teodoru, pokušava da se opravda Bebici za sve što su radile (VIDEO)