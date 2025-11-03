NI NE SLUTI ŠTA JOJ SE SPREMA! Bebica pokušava da se uveri u Teodorinu ljubav pred VERIDBU, ona se totalno zbunila (VIDEO)

Teodori nije jasno zašto je toliko ispituje!

Nenad Macanović Bebica iskoristio je priliku da nepoisredno pred veridbu sazna koliko je velika ljubav Teodore Delić prema njemu, što je nju u jednom ternutku zbunilo.

- Ne znam zašto sam obula štikle uopšte -rekla je Teodora.

- Hoćeš da ti ponesem patike? Nešto te mnogo volim danas, ne znam što. To je par dana, a onda će da prođe - rekao je Bebica.

- Neće te nikad proći - rekla je Teodora.

- Koliko se oni vole - rekao je Bebica.

- Šta ti je Nenade? - pitala je Teodora.

Autor: A.Anđić