Biram Luku, jer bi tada izabrao da tišina bude jača o zvuka: Maja ocrnila Aneli za sve pare, ne štedi reči, pa progovorila o Vujoviću: Njemu da uključiš štopericu dok priča, eksplodirala bi! (VIDEO)

Iskrena do koske, kao i uvek!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom.

- Hvala puno Darkić, nisam Grofica, ali mađijam. Potrudila sam se i mora da bude sve kako dolikuje - rekla je Maja.

- Kakva je atmosfera u kući, šta primećuješ - pitao je Darko.

- Nešto sam emotivna u poslednje vreme, meni je super, nemam problema za sada, a za ostalo, budemo videli - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš ponašanje Aneli Ahmić, njene prepirke sa Asminom, Lukom, ali i Janjušem

- Kako mogu?! Iskreno, dno dna. Njih dvoje nisu bili u centru zbivanja, prave veštačke frke. Oni ne mogu da podnesu kada nisu sat vremena u kadru, oni su klasični fanatici. Ne znam ko je veći, egal! Luka, njemu da uključiš štopericu dok priča, eksplodirala bi. Ja ne vidim emociju i sve ono što je komentarisala da joj je smetalo, laže, on njoj treba, jer je on jedini lud da ovako skače za nju. Ja o Lukici ne mislim ništa loše, mislim da ima dobru dušu, da je dobar momak, ali da je prolupao, jeste. O kome ona priča?! Ima dete četiri godine, ona je već treću ovde. Bivši verenik Garfild, Jaško, Lukica. Ima odsustvo srama i blama i spremna je na sve zarad popularnosti. Ja sam rekla da je ona za mene klasična reklama za antibebi pilule - rekla je Marinkovićeva i nastavila:

Ničiji život nije sjajan, postoje nesuglasice, oni dođu ovde i prodaju svoje porodice. Imamo priče da je Sita mama monstrum koja, kako kaže Nerio, zloostavlja svog sina. Ona je definitivno tetka monstrum, saučesnik. Čist demant, devojka je glupa. Ako ti kažeš da Nerio laže 90 odsto stvari, kako ona to zna kada nije bila tu i živela?! Kako?! Saučesnik je! Kada se priča o njemu, ona se gleda u ogledalo, pući se, ona nema empatiju!

- Kako komentarišeš trenutno stanje odnosa Nerija i Aneli - pitao je voditelj.

- Stvari su mi najmanji problem, bitan je odnos i saosećajnost. Ona to nema, krpice igraju najmanju ulogu u celoj priči. I trebao je da vrati, ona njegovu ženu Hanu vređa da je narkomanka. Njena bolesna majka Grofica komentariše da je normalno da to omladina koristi, to se kosi u startu. Oni se nisu postavili Neriju kao prava porodica. Ja sam rekla, nije majka ona koja te rodi i otac koji napravi, nego onaj ko ti pruži. Ona samo vređa, jer je verbalno jako slaba, bolje i ne zna - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš rasprave njene i Asminove - pitao je voditelj.

- Vidim da je dosta agresivna kada je Asmin u pitanju, ne mislim fizički, nego verbalno. Ona samo vređa, nema argumente. Ona meni nije ničim pobila ono što je on pričao o njoj. Mozak su mi isprali, pogotovo Luka kada ustane da priča, tu mi nije dobro! On je lagan, zna šta radi - rekla je Maja.

- Je l' bi se pre zaglavila u liftu deset dana da gledaš u Aneli ili sa Lukom, ali da ga slušaš kako priča 10 dana - pitao je Darko.

- Biram Luku, jer bi tada izabrao da tišina bude jača o zvuka - rekla je Maja.

- Šta pokušava Janjuš da dokaže u celoj ovoj priči - pitao je Darko.

- Mačketina je totalno podivljala, kao da je februar mesec, da je u parenju. Garfild je naoštrio nokte...On na kvarno sve radi, on voli kadar više nego leba da jede. Nije ravnodušan prema Aneli, pa je samim tim i sujetan - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić