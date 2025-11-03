Stara ljubav zaborava nema! Janjuša pogodili OVI stihovi, pokušao da poljubi Maju (VIDEO)

Nije mu lako!

Tokom prodlave veridbe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice krenula je pesma "Mlađi" od Sanje Maletić na koju je Marko Janjušević Janjuš podigao ruke.

Posebno ga je pogodio deo "Ma ne boli mene što si oženjen", nakon čega se pojavila i Maja Marinković koja je htela da mu zaveže balon oko glave, a on nju da poljubi. Međutim, Maja se sklonila.

Da li je ovo znak da je Janjuš još nije preboleo, ostaje nam da vidimo.

Podesetimo, Janjuš je svojevremeno prevario svoju ženu sa Majom, nakon čega se i razveo, a njihova ljubav je ostala upamćena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A.Anđić