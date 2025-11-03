AKTUELNO

Zadruga

Stara ljubav zaborava nema! Janjuša pogodili OVI stihovi, pokušao da poljubi Maju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Tokom prodlave veridbe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice krenula je pesma "Mlađi" od Sanje Maletić na koju je Marko Janjušević Janjuš podigao ruke.

Foto: TV Pink Printscreen

Posebno ga je pogodio deo "Ma ne boli mene što si oženjen", nakon čega se pojavila i Maja Marinković koja je htela da mu zaveže balon oko glave, a on nju da poljubi. Međutim, Maja se sklonila.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je ovo znak da je Janjuš još nije preboleo, ostaje nam da vidimo.

Podesetimo, Janjuš je svojevremeno prevario svoju ženu sa Majom, nakon čega se i razveo, a njihova ljubav je ostala upamćena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

STOP BOJ: Uroš otkrio Neriu šta mu se desilo tokom plesa sa zgodnim plesačem, pa priznao da mu fali LJUBAV (VIDEO)

Zadruga

Hlađenje kakvo se ne pamti! Dejan izjavio ljubav Anastasiji, pa popio neviđenu pedalu! (VIDEO)

Zadruga

Luka opet uhvaćen u laži: Pokušao da opere sebe i Aneli, pa Asmin umalo zaplakao i priznao koliko ga boli daljina s ćerkom Norom! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA SE ODUPRE: Asmin iskorisio priliku da se obrati Maji u prolazu! (VIDEO)

Zadruga

IZABRALA JE ASMINA! Terza potpuno van sebe nakon raskida da Minom, priznao da se osećao kao u ljubavnom trouglu (VIDEO)

Farma

Boža Džons iskreno o Eni: Dolazi mi u krevet u gaćicama i brusu, uhvati me za vrat, poljubi me...(VIDEO)