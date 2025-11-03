Vuk dlaku menja, ali ćud nikad: Ovo je prva reakcija Miljane Kulić na Bebičinu veridbu, pa žestoko oplela po Aneli Ahmić: Boli je istina! (VIDEO)

Stigao žestok sud Miljane Kulić!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić, u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića stigla je Miljana Kulić.

- Skraćeni nije moja najveća ljubav. Iskoristio me i omalovažavao i pobegao.Smislio je pakleni plan kako bi se dočepao Elite i Zadruge. Uzeo je 20 hiljada evra. Svojoj deci nije plaćao alimentaciju. Svakom detetu treba da daje 300 evra, puta godinu i devet meseci... Ovo je još jedan moj proizvod. Što se tiče veridbe, ljudi će da kažu da sam ljubomorna i da ga još volim, ali totalno fej i neiskreno. Ona je sa njim da bi zaradila jonorar, znam šta mi je prošle godine pričala. Flertuje sa Filipom i on gleda u nju. Vuk dlaku menja, ali ćud nikad. Ku*va je zauvek ku*va. Dama sumnjivog morala teško može da se promeni. Ona u onoj tigrastoj haljini izgleda jeftino. Znala je ona to i očekivala nego se pravi Toša. Presmešno mi izgledaju. Zamisli ona u tigrastoj haljini, zna se kako se oblači za taj dan. On još smešniji u onim pantalonama na džepovima. Ona je zgodnjikava, a u licu kao Majkl Džekson. Blam i apsurd večeri je što Nerio nije pozvan na prosidbu, a ni Maja kuma se nije setila da ga pozove. Dok je bio goruća tema svi su ga nudili i provodili vreme sa njim. Mina je otišla bez Terze, znaš kad bih ja otišla bez svog dečka!? Kačavenda mi je apsurd. Presmešno! - rekla je Miljana.

- Kakav je tvoj odnos sa Aneli? - pitao je Darko.

- Boli istina i bole moji komentari.Napadaju me Luka i ona i govore da me Željko ne voli i da me se plaši. Ne treba da je boli Miljana Kulić, ima verenika fićfirića, Miljana ubada u metu, boli istina. Pogledaj ti apsurd. Oni su aktuelni svakog dana. Juče su bile nominacije Jakšićke i Mikija Dudića, ja ustajem da pričam, Naš*ba dobacuje. Šta ih je zabolela?! Da, istina je, rekao je kod Šopićke u emisiji da ako majka priča nešto protiv Aneli da je spreman i nje da se odrekne, a kada je Aneli ušla, on je rekao za majku Biljanu da je monstrum. Boli je što komentarišem da je Nora žensko dete, da upoznaje Noru sa je*ačima, u ovom slučaju sa Lukom - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić