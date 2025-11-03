On se brine za Nerija, nije pitao da vidi dete: Janjuš kipti od besa na Ivana, on i Vanja ga URNISALI (VIDEO)

Ne štede reči!

Milena Kačavenda jedva je smirila Marka Janjuševića Janjuša, koji je seo u pušionicu, pa je tom prilikom opleo po Ivanu Marinkoviću sa Vanjom Živić.

- Tako je, klošar jedan, posle deset godina uradio zube - rekla je Vanja.

- Kupi patike sa instagrama, kupe mu tamo, da vidi narod da je on detetu kupio patike. Smeće ono da nekome nešto kaže - rekao je Janjuš.

- Spašavaš ga, verujem ti jer nisi jedini, sakrije se kao mali miš - rekla je Vanja.

- On se brine za Nerija, nije pitao da vidi dete, pi*ka ona odvratna - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić