Zadruga

On se brine za Nerija, nije pitao da vidi dete: Janjuš kipti od besa na Ivana, on i Vanja ga URNISALI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Milena Kačavenda jedva je smirila Marka Janjuševića Janjuša, koji je seo u pušionicu, pa je tom prilikom opleo po Ivanu Marinkoviću sa Vanjom Živić.

Cvileo si, spasio sam te kod Bore na rođendanu: Janjuš ne prestaje da urla zbog Ivana, OBEZBEĐENJE PREPLAVILO KUĆU (VIDEO)

- Tako je, klošar jedan, posle deset godina uradio zube - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kupi patike sa instagrama, kupe mu tamo, da vidi narod da je on detetu kupio patike. Smeće ono da nekome nešto kaže - rekao je Janjuš.

KARAMBOL! Obezbeđenje napravilo živi zid, Janjuš podivljao zbog Ivana Marinkovića, pljušte prozivke (VIDEO)

- Spašavaš ga, verujem ti jer nisi jedini, sakrije se kao mali miš - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se brine za Nerija, nije pitao da vidi dete, pi*ka ona odvratna - rekao je Janjuš.

SRAM TE BILO, BLATIŠ VERIDBU! Vanji i Dači pao mrak na oči, rešili da zaštite svoj klan od Miće i Ivana (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

