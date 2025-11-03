AKTUELNO

Zadruga

GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je u pravu?

Ovonedeljni vođa Sunčica Bajić nastavila je da deli budžet, a sledeći mali budžet dobio je Nenad Macanović Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi bih dala nulu jer imaš loše reči izgovorene prema meni. Ne pogrešiš ti i uzlaganju, ali uvek je negativan. Ako imaš problema ne treba ja da ispaštam. Smatram da si njen potrčko, ali i ti loše utičeš na nju. Ona nije za tebe. Treba da je vodiš na pravi put, a ti to nisi - rekla je ona.

Sunčica je takođe navela da ju je Jovan Jovičić ujeo za srce jer ga je poštovala i volela, a on joj je okrenuo leđa, pa mu je dala mali budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

Mali budžet takođe dobila je i Teodora Delić.

- Lepa si, negovana, zgodna, ali znala sam da ću imati negativu od tebe jer si u lošoj vezi, gušiš se, ne dopada mi se to, to i ti znaš. Svi ćute da ne bi dobili uvrede od tebe. Ljubomorna si, dopada ti se neko ko je više za tebe pa iskaljuješ bes i ljubomoru, ali treba da iskažeš osećanja. Želim ti svu sreću, ali treba da kažeš kako se osećaš a ne da se gušiš u ovom odnosu - rekla je Sunčica.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve je više uverena: Ena tvrdi da se sviđa Ivanu, on udario kontru, pa izneo teoriju da se zapravo on njoj dopada! (VIDEO)

Zadruga

VOLI JE I DALJE: Vanja smatra da se Janjuš kaje za svoje ponašanje prema Aneli, Sneža tvrdi da će Ahmićeva proći kao Maja! (VIDEO)

Zadruga

'MENI JE TO APSURDNO!' Anđelo smatra da je poverenje u vezi najbitnije, misli da nema potrebe za proverom Anitinog TELEFONA, ona menja boje na licu! (

Zadruga

Strah me je da ne budete svi u pravu: Gastoz počeo da sumnja u Enina osećanja, Teodora uverena da joj se dopada! (VIDEO)

Zadruga

'NE VIDIM GA U OVOM ODNOSU' Janjuš smatra da Anđelo ne shvata ozbiljno vezu sa Anitom! (VIDEO)

Farma

'AKO SAM NEBITNA, ŠTO SAM UŠLA U ELITU?' Bojana Barbi ubeđena da su ostali učesnici LJUBOMORNI na nju (VIDEO)