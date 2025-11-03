GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Ovonedeljni vođa Sunčica Bajić nastavila je da deli budžet, a sledeći mali budžet dobio je Nenad Macanović Bebica.

- Tebi bih dala nulu jer imaš loše reči izgovorene prema meni. Ne pogrešiš ti i uzlaganju, ali uvek je negativan. Ako imaš problema ne treba ja da ispaštam. Smatram da si njen potrčko, ali i ti loše utičeš na nju. Ona nije za tebe. Treba da je vodiš na pravi put, a ti to nisi - rekla je ona.

Sunčica je takođe navela da ju je Jovan Jovičić ujeo za srce jer ga je poštovala i volela, a on joj je okrenuo leđa, pa mu je dala mali budžet.

Mali budžet takođe dobila je i Teodora Delić.

- Lepa si, negovana, zgodna, ali znala sam da ću imati negativu od tebe jer si u lošoj vezi, gušiš se, ne dopada mi se to, to i ti znaš. Svi ćute da ne bi dobili uvrede od tebe. Ljubomorna si, dopada ti se neko ko je više za tebe pa iskaljuješ bes i ljubomoru, ali treba da iskažeš osećanja. Želim ti svu sreću, ali treba da kažeš kako se osećaš a ne da se gušiš u ovom odnosu - rekla je Sunčica.

