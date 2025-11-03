KAKAV PREOKRET! Sunčica podigla Matoru i Boru do zvezda, a onda je Mića uradio nešto NEOČEKIVANO! (VIDEO)

Mnogi su se oduševili.
Ovog ponedeljka Sunčica Bajić dobila je ulogu novog vođe, pa je usledila i podela budžeta.
- Pet hiljada ide Matoroj, srčana, borbena, muškarci ugledajte se na nju, dosta si pažljiva, imaš dobru devojku pored sebe. Nemam mnogo da kažem, svi znamo da si ti veličina i čovek, krasiš ovu kuću sa dobrotom i iskrenošću, meni si za divljenje - rekla je Sunčica.
- Bori dajem srednji, dala bih mu veliki, ali on će se snaći. On je svetski čovek, on je rođen za ovo, pored tebe ne može svako stati - rekla je ona, a zatim dala mali budžet i Lepom Mići.
- Terziću srećan ti rođendan, izvoli ovo je za tebe - rekao je Mića i dao svoj budžet Terzi.
