NIJE USPEO DA SUZDRŽI SUZE: Terza se raspao u paramparčad kad je čuo njihove reči! (VIDEO)

Ovo ga je taklo u srce.
Danas Bora Terzić Terza slavi rođendan, a njemu je zabava uz hranu, piće, muziku i bend priređena u Kući odabranih.
- Prvo da se zahvalim mojoj porodici, prijateljima, Velikom šefu - naveo je Terza.
- Zaslužuješ da ti svaki trenutak bude lep jer si pokazao kako si dobar čovek, postao si najbolji tata, voli te tvoja porodica - pisalo je u pismu porodice.
- Ovo su deca mog brata, volim vas - rekao je Terza kroz suze.
Poruke je dobio i od Mateje, Munjeza, kao i od Borine porodice.
- Stojim uz tebe, ne kuni se u dete, Barbi je ista ti - poručio mu je u poruci Munjz.
