NIJE USPEO DA SUZDRŽI SUZE: Terza se raspao u paramparčad kad je čuo njihove reči! (VIDEO)

Ovo ga je taklo u srce.

Danas Bora Terzić Terza slavi rođendan, a njemu je zabava uz hranu, piće, muziku i bend priređena u Kući odabranih.

- Prvo da se zahvalim mojoj porodici, prijateljima, Velikom šefu - naveo je Terza.

- Zaslužuješ da ti svaki trenutak bude lep jer si pokazao kako si dobar čovek, postao si najbolji tata, voli te tvoja porodica - pisalo je u pismu porodice.

- Ovo su deca mog brata, volim vas - rekao je Terza kroz suze.

Poruke je dobio i od Mateje, Munjeza, kao i od Borine porodice.

- Stojim uz tebe, ne kuni se u dete, Barbi je ista ti - poručio mu je u poruci Munjz.

Autor: R.L.