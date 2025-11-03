AKTUELNO

DESILA SE JEDNA NELAGODA... Prvo oglašavanje Slađe Poršeline nakon vesti da je trudna! Urnisala Enu Ćolić zbog Breskvicinog brata, pa pomenula Peju: DA ME ZANIMAO, ISTO BI PROŠAO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagran.com ||

Slađa otkriva sve detalje!

Slađa Lazić Poršelina sinoć je priredila gala proslavu rođendana za svoje prijatelje, a na istoj se pojavio i brat Anđele Ignjatović Breskvice, Matije Ignjatović.

Nakon navoda i šuškanja da je Slađa u drugom stanju i da ima previše prisan odnos sa Breskvicinim bratom, Poršelina se oglasila za Pink.rs i otkrila sve detalje.

Video: Instagram.com

- Između mene i malog preslatkog Breskvicinog brata postoji samo jedan vid lepog druženja. Dečko je na mestu, kulturan i sladak, nismo potencirali prijateljstvo, ali se desila jedna nelagoda -započela je Slađa i nastavila:

- Komentarisala sam Enu da je on rekao da su bili u kombinaciji i da je nikad nije prihvatio za devojku. Ja sam to komentarisala u novinama, a ona se nešto ljutila i otpratila me sa Instagrama. Verovatno oseća još nešto prema malom Mateji. To je jedini dokaz da da se ljuti na mene, što je bio na rođendanu i što ona nije htela da dođe. Verovatno da tu nije završena priča sa njene strane. Žao mi je Enči, nemoj da se ljutiš, i Peja da me je zanimao, isto bi tako prošao. - rekla je Slađa i taj način prekinula špekulacije da čeka dete sa Eninim bivšim.

Foto: pink.rs, Instagram

Podsetimo, Ena Čolić je u žižu javnosti dospela tokom prošle sezone najgledanijeg rijalitija, kada se saznalo da je bila u nekoj vrsti odnosa sa Ignjatovićem.

Kasnije je Slađa komentarisala ovu aferu, a izgleda da joj Ena to nikako nije opristila, kao ni druženje sa njenim bivšim, a šta će tek reći nakon ovih prozivki i pominjanja Peje, ostaje da ispratimo.

Autor: M. V.

