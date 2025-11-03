BUKTI RAT: Janjuš i Asmin kao nikada do sad zaratili sa Ivanom, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Haos!
Tokom ankete, došlo je do ponovne rasprave između Marka Janjuševića Janjuša i Ivana Marinkovića.
- Uroš i Ivan, nemam teće mesto - kazala je Miljana.
- Pre svega, ja moram da kažem da sam ja veoma bio direktan i kada je Janjuš u pitanju. Ja sam rekao direktno ono što mislim i da vas prisetim na neka dela. Ja nisam provocirao Asmina, Anđela i Janjuša, kao što je to Janjuš rekao - kazao je Ivan.
- Je l' smo mi klošari, a? Reci nam? - upitao je Asmin.
- Klošarcino jedna, je*em li te ja u usta, zapamti samo to - rekao je Janjuš.
- Ivane, ti si njih prvi uvredio, to je istina, nemoj sada da se od toga pereš - dodala je Kačavenda.
- Oni su i meni prvi svašta izgovarali, to je činjenica. Oni koji su meni sve živo psovali - kazao je Ivan.
- Ku*tonu jedan mali, je*aću te ja u usta - rekao je Janjuš.
- Trebalo je Asmina ti u usta da je*eš, kad je trebalo, a nisi smeo - istakao je Ivan.
Autor: S.Z.